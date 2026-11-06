Due corrieri della droga fermati a Orio al Serio: 302 ovuli tra hashish, eroina e cocaina

Orio al Serio. Due corrieri della droga, due rotte internazionali e oltre tre chili di sostanze stupefacenti intercettati all’aeroporto di Orio al Serio. È il risultato di una serie di controlli condotti dalla Guardia di Finanza di Bergamo insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il primo arresto è scattato nei confronti di un uomo di 48 anni, residente in provincia di Lecco, appena rientrato da Malaga. A insospettire i finanzieri è stato soprattutto il suo modo di viaggiare: dopo una settimana trascorsa in Spagna, era tornato in Italia senza alcun bagaglio, portando con sé soltanto uno zainetto.

A fiutare qualcosa di sospetto è stato Kenny, il cane antidroga delle Fiamme Gialle. All’interno dello zaino, nascosta in una fascia utilizzata come panciera, i militari hanno trovato 219 ovuli contenenti complessivamente 2,3 chilogrammi di hashish.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe dovuto consegnare la droga a persone che lo avrebbero contattato una volta uscito dall’aeroporto. Per il trasporto avrebbe ricevuto un compenso di 1.500 euro. La sostanza sequestrata, considerato l’elevato contenuto di Thc, avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 51mila euro.

Il secondo caso è ancora più delicato. L’attività è partita da una segnalazione arrivata dalle autorità doganali belghe e trasmessa ai colleghi italiani attraverso i canali di collaborazione tra le amministrazioni europee.

Nel mirino è finito un ventinovenne di origine nigeriana, individuato al suo arrivo da Bruxelles. L’uomo avrebbe ingerito 83 ovuli: 77 contenenti eroina e sei cocaina, per un peso complessivo di 974 grammi.

A insospettire gli investigatori è stato anche il percorso scelto dal passeggero. L’uomo sarebbe partito da Pisa diretto a Eindhoven, per poi raggiungere Bruxelles in treno. Qui avrebbe ingerito gli ovuli poco prima di salire sul volo diretto a Orio al Serio.