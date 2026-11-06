Dopo l’alba, il giorno

Donald J. Trump (Foto Getty Images)

Non ci si può aspettare che il sistema consolidato negli ultimi anni scompaia in una notte. Gli interessi e i gruppi di potere che si sono rafforzati non rinunceranno facilmente a ciò che hanno conquistato

L’alba è arrivata, ma un’alba non è ancora una giornata. Chi legge il voto americano come un plebiscito per i democratici rischia di forzare la diagnosi, e di forzarla proprio nel momento in cui servirebbe lucidità. I primi sondaggi all’uscita dai seggi hanno raccontato di un elettorato scontento più che entusiasta. Il gradimento di Trump, intorno al 38%, sarebbe tra i più bassi mai registrati per un presidente a metà mandato, e nessuno dei due partiti è visto con favore dalla maggioranza degli elettori.

Già in primavera un sondaggio CNN dava al Partito Democratico appena il 28% di opinioni favorevoli. I democratici hanno vinto soprattutto perché erano l’alternativa disponibile: una bocciatura dell’amministrazione in carica prima che un’adesione piena al loro progetto. Trasformare questo credito in fiducia è un lavoro diverso, più lungo e più difficile di una notte elettorale. Vale anche per la strada verso le presidenziali del 2028. Fino a pochi mesi fa il partito sembrava disorganizzato, oggi sembra già pronto: due impressioni di superficie. Una vittoria di metà mandato favorisce chi sta all’opposizione, ma non designa un candidato e non garantisce una campagna presidenziale.

Le elezioni intermedie premiano profili locali, adatti a territori specifici; la corsa alla Casa Bianca chiede una visione nazionale, la tenuta in uno scontro lungo, una squadra solida. Nei prossimi mesi si capirà quali tra i nomi emergenti sappiano fare davvero quel salto. Né ci si può aspettare che il sistema consolidato negli ultimi anni scompaia in una notte. Gli interessi e i gruppi di potere che si sono rafforzati non rinunceranno facilmente a ciò che hanno conquistato, e l’amministrazione resta in carica per altri due anni: è ragionevole attendersi resistenza, scontri istituzionali e riposizionamenti. Il voto ha però mostrato che il denaro non basta a garantire il risultato.

I gruppi favorevoli all’accelerazione dell’intelligenza artificiale, pur ben finanziati, hanno faticato a trasformare la spesa in vittorie. Resta da vedere come reagiranno. Da qui guardano l’Europa e le medie potenze. Sarebbe un errore pensare che, cambiato il vento a Washington, l’urgenza di costruire una propria autonomia strategica sia diminuita. Le ragioni che la rendono necessaria non dipendono dal colore del Congresso americano, e rinviarla perché il clima è migliorato significherebbe rimanere esposti alla prossima inversione. Anche in Italia servirà prudenza. Sarebbe sbagliato usare questo risultato come argomento di parte, attribuendolo alla sola componente progressista. Il successo è arrivato con candidati e storie molto diverse, e dentro l’onda blu convivono posizioni progressiste e riformiste. È questa pluralità la sua forza, e nessuno può intestarsela da solo. C’è infine un tema che questo voto ha portato in primo piano: l’intelligenza artificiale è già politica.

Secondo un exit poll NBC, il 56% degli elettori ha indicato AI e data center come fattori cruciali o importanti per il proprio voto al Congresso, e secondo il Washington Post in almeno 38 località gli elettori hanno approvato misure per limitare o bloccare i data center. Pesano le bollette, il territorio, l’acqua, l’energia: effetti concreti, prima ancora delle grandi paure sul futuro. Per l’Europa la lezione è doppia. Costruire data center sul proprio territorio è fondamentale per l’autonomia strategica, perché senza infrastrutture di calcolo europee la sovranità tecnologica resta uno slogan. Ma questa corsa va governata con estrema cura e su scala europea, con regole comuni su energia, acqua, tutela dei consumatori e trasparenza dei contratti.

Non si possono lasciare piccole comunità locali a trattare da sole con multinazionali enormi e potentissime: è uno squilibrio che si paga in sfiducia, e il voto americano mostra quanto in fretta questa sfiducia possa diventare politica. Ai progressisti e ai riformisti italiani, questo voto consegna una lezione e un compito. La lezione è che si vince quando si parla alle persone di ciò che pesa sulla loro vita: il costo della vita, l’energia, il territorio, la sicurezza di poter pianificare il futuro. Non basta essere contro qualcuno, e nemmeno bastano le sole parole d’ordine. Il compito è costruire insieme una proposta, non un posizionamento. Una proposta che tenga insieme ciò che oggi sembra separato: crescita e giustizia sociale, innovazione e tutela dei territori, apertura e sicurezza. Che sappia guidare la transizione tecnologica invece di subirla, a cominciare dall’intelligenza artificiale e dalle infrastrutture che la rendono possibile.

Che abbia una visione europea, perché nessuna delle sfide decisive si affronta da soli. E che dia spazio a entrambe le sensibilità: il coraggio di chi chiede più cambiamento e la concretezza di chi chiede più realismo non sono alternative, ma due metà della stessa risposta. Il vento può cambiare di nuovo, e di solito cambia presto. Per questo l’alba è un buon inizio, ma non basta. Un’alba non si eredita, si costruisce: e il tempo per farlo comincia adesso.