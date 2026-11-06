CFP Insieme per il Territorio: ascolto e collaborazione al centro dell’Anno Formativo 2026/2027

Al Centro Congressi di Bergamo si è tenuto l’appuntamento annuale della rete CFP Insieme per il Territorio, per condividere il lavoro svolto e confrontarsi sulle sfide educative e formative del territorio

Mercoledì 4 novembre, il Centro Congressi di Bergamo ha ospitato l’inaugurazione dell’Anno Formativo 2026/2027 di CFP Insieme per il Territorio. La rete riunisce undici enti di formazione professionale della provincia di Bergamo: Azienda Bergamasca Formazione, ACOF Olga Fiorini, AFP Patronato San Vincenzo, CNOS-FAP, Fondazione ISB, ENAIP Lombardia, Consorzio ENFAPI Treviglio, ENGIM Lombardia, Scuola d’arte Fantoni, Sacra Famiglia e Scuola Edile. Realtà diverse, unite dalla volontà di collaborare e mettere in comune esperienze e competenze per rispondere alle esigenze formative del territorio.

L’evento è stato aperto da Maurizio Betelli, Direttore Generale di ABF, che ha sottolineato il valore della formazione professionale e la responsabilità della rete nel far fronte alle avversità di questo periodo: “La formazione professionale non ha un ruolo secondario, di risulta, ma rappresenta una scelta molto forte. Il nostro orgoglio e il nostro impegno saranno ancora maggiori, per dimostrare anche all’esterno dei nostri centri di essere all’altezza delle sfide che il contesto ci richiede”.

Durante l’inaugurazione dello scorso anno, la rete CFP Insieme per il Territorio ha sottoposto a tutto il personale un questionario sul benessere organizzativo, per raccogliere le opinioni di chi lavora nei centri di formazione, dai docenti al personale di segreteria. Le domande riguardavano il proprio ruolo, le relazioni professionali, la motivazione e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Dai risultati del questionario sono nati dei tavoli di lavoro che, nel corso dell’anno, hanno coinvolto rappresentanti dei diversi enti per approfondire le questioni emerse e individuare punti di forza e criticità.

Oggi, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno Formativo, i risultati del questionario sono stati condivisi con tutti i partecipanti.

Eddy Zanenga, Direttore di CNOS-FAP Treviglio, ha dialogato con i rappresentanti dei tavoli di lavoro della rete, chiamando sul palco un referente per ciascun gruppo: servizi al lavoro, area tecnico-professionale, segreterie di coordinamento, sostegno e inclusione. I tavoli hanno riunito persone provenienti dai diversi enti, accomunate da ambiti di attività e responsabilità condivise. Nel corso dell’anno, il confronto ha permesso di mettere in comune esperienze, affrontare criticità e individuare modalità di collaborazione.

Dagli interventi è emerso il valore di uno spazio di confronto stabile, capace di favorire la condivisione di competenze e la ricerca di soluzioni comuni. Le maggiori difficoltà hanno riguardato l’area tecnico-professionale, caratterizzata da percorsi molto diversi tra loro, che hanno reso più complesso individuare obiettivi comuni. Negli altri ambiti sono emerse soprattutto la necessità di chiarire alcuni aspetti pratici e normativi e l’importanza di rendere i servizi sempre più rispondenti ai bisogni dei ragazzi. Il bilancio restituisce un’esperienza positiva, accompagnata dalla volontà di proseguire il percorso. Tra i feedback emersi, la possibilità di rendere gli incontri ancora più mirati e dedicare momenti specifici a temi comuni.

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata a “Scuola in Ascolto”, il progetto promosso da Regione Lombardia per rafforzare la capacità del mondo scolastico e formativo di ascoltare e rispondere ai bisogni di studenti e adulti. Il confronto, moderato da Erminio Salcuni, Vicedirettore di ABF, ha coinvolto Luca Biffi, direttore della SC Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali di ATS Bergamo; Francesca Giazzi, docente, coordinatrice dello sportello psicopedagogico e coordinatrice della rete con capofila ABF; Adriano Gervasoni, psicologo e formatore nell’ambito di Scuola in Ascolto, professionista dello sportello d’ascolto adulti; Alessandro Dagnolo, referente del controllo di gestione e coordinatore della rete con capofila Patronato San Vincenzo; e Federica Pedrali, direttrice dell’area lavoro e coordinatrice della rete con capofila Patronato San Vincenzo per il prossimo triennio.

“Scuola in Ascolto” ha coinvolto gli undici enti di CFP Insieme per il Territorio e la Fondazione Maddalena di Canossa, divisi in due reti con capofila ABF e Patronato San Vincenzo ma uniti nella costruzione di risposte condivise ai bisogni di benessere che emergono nella formazione professionale. Le attività hanno previsto l’attivazione e la riorganizzazione degli spazi di ascolto, “pillole” formative e consulenza rivolti agli adulti e iniziative di sensibilizzazione per contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono.

Il confronto ha messo in luce l’importanza di creare ambienti formativi attenti al benessere, capaci di riconoscere le difficoltà dei ragazzi e valorizzarne le risorse, senza trascurare gli adulti che ogni giorno li accompagnano nel percorso di crescita. In vista dei prossimi anni, la rete punta a dare continuità al progetto, valorizzare le attività realizzate e ampliare il coinvolgimento degli enti. L’obiettivo è mettere al centro l’ascolto e il benessere, contribuendo a rendere i centri di formazione luoghi sempre più attenti alla qualità delle relazioni educative.

L’inaugurazione dell’Anno Formativo 2026/2027 ha ribadito il valore del lavoro condiviso tra gli enti di formazione professionale del territorio bergamasco. Collaborare significa poter contare sulle esperienze degli altri, confrontarsi sulle difficoltà e trovare insieme soluzioni che un singolo ente, da solo, potrebbe faticare a sviluppare. È questo il principio alla base di CFP Insieme per il Territorio: costruire relazioni tra realtà diverse, mantenendo al centro i bisogni delle persone e le opportunità formative e lavorative del territorio.

Come ha ricordato don Marco Perrucchini, Direttore Generale di AFP Patronato San Vincenzo, CFP può diventare l’acronimo di “Custodi di Fiducia nelle Persone”: una definizione che esprime l’impegno comune a mettere le persone al centro.