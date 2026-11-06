Atalanta, iniziano i rientri: Kessie e Kolasinac si allenano in gruppo

L’emergenza in casa Atalanta inizia ad attenuarsi. Nell’allenamento mattutino di venerdì a Zingonia si sono rivisti Franck Kessie e Sead Kolasinac , rientri già annunciati da Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Kairat.

I due sono stati alle prese con problemi muscolari nelle ultime settimane: Kessie non gioca da Atalanta-Venezia del 12 ottobre, mentre Kolasinac si è infortunato nella partita contro il Milan del 18 ottobre.

La seduta è stata di scarico per chi ha giocato contro il Kairat, mentre chi non è stato impiegato nel match di Conference League, ha lavorato sul campo: attivazione con la palla, esercizi sul possesso palla e sviluppo offensivo per concludere con un lavoro specifico individuale.