Atalanta, iniziano i rientri: Kessie e Kolasinac si allenano in gruppo
I due recuperi anticipati da Sarri giovedì sera: a Monza ci saranno. Sei gli indisponibili tra i giocatori di movimento
L’emergenza in casa Atalanta inizia ad attenuarsi. Nell’allenamento mattutino di venerdì a Zingonia si sono rivisti Franck Kessie e Sead Kolasinac, rientri già annunciati da Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Kairat.
I due sono stati alle prese con problemi muscolari nelle ultime settimane: Kessie non gioca da Atalanta-Venezia del 12 ottobre, mentre Kolasinac si è infortunato nella partita contro il Milan del 18 ottobre.
La seduta è stata di scarico per chi ha giocato contro il Kairat, mentre chi non è stato impiegato nel match di Conference League, ha lavorato sul campo: attivazione con la palla, esercizi sul possesso palla e sviluppo offensivo per concludere con un lavoro specifico individuale.
Restano ai box sette giocatori: Raspadori, Pompei, Hien e Kossounou lavoro in palestra e individuale in campo, terapie e palestra per Gaetano, Bellanova e Kristensen. La squadra prosegue il ritiro nel Centro Bortolotti verso la partita contro il Monza in programma l’8 novembre al Brianteo alle 15.