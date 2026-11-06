Albano e Torre de’ Roveri, due furti in abitazione nella stessa sera: 32enne arrestato dopo la fuga nei campi

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento nelle campagne. Due complici sono riusciti a scappare. Recuperati contanti, gioielli e attrezzi, riconosciuta dalle vittime parte della refurtiva

Due furti in abitazione messi a segno nella stessa serata tra Albano Sant’Alessandro e Torre de’ Roveri, quindi l’intervento dei carabinieri e la fuga nelle campagne. È questo il contesto nel quale, la sera del 29 ottobre, è stato arrestato un uomo di 32 anni, di nazionalità albanese.

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi predisposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Bergamo per contrastare i furti in abitazione. I militari della Sezione Operativa, impegnati in abiti civili, avevano notato un’autovettura ritenuta sospetta mentre si trovava ad Albano Sant’Alessandro.

Il veicolo è stato quindi seguito durante il suo spostamento verso Torre de’ Roveri. Dopo una prima sosta nei pressi del campo sportivo, l’auto si è fermata lungo via San Francesco d’Assisi. In quel momento due uomini, provenienti dai campi agricoli circostanti, sono saliti a bordo prima che il mezzo ripartisse.

La situazione ha indotto i militari a chiedere l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile, già impegnata nel controllo del territorio. Alla vista dei carabinieri, i tre occupanti dell’auto hanno fermato il veicolo e si sono dati alla fuga a piedi, cercando di disperdersi nelle campagne.

Due uomini sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il terzo è stato invece raggiunto al termine di un inseguimento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, durante il tentativo di sottrarsi alla cattura il 32enne avrebbe opposto resistenza, dimenandosi violentemente e provocando la caduta e il ferimento di uno dei militari. Al momento del fermo indossava ancora un paio di guanti da lavoro neri.

La perquisizione personale ha permesso di trovare oltre mille euro in contanti, monili in oro e altri oggetti preziosi. Sono stati inoltre sequestrati diversi strumenti, tra cui cacciaviti, una tronchesina, una punta da trapano modificata, due torce, un flessibile di grosse dimensioni e una ricetrasmittente.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di collegare il materiale recuperato a due furti in abitazione avvenuti proprio nella stessa serata, uno a Torre de’ Roveri e l’altro ad Albano Sant’Alessandro. Le vittime si sono presentate presso gli uffici dell’Arma e hanno riconosciuto numerosi oggetti tra quelli sequestrati, consentendo di ricondurre parte della refurtiva ai due episodi. I beni sono stati successivamente restituiti ai proprietari.