Il lutto|
Addio a don Egidio Rivola, fino allo scorso anno parroco a Cazzano Sant’Andrea
Si è spento a 61 anni don Egidio Rivola, dopo una lunga malattia che nell’ultimo anno lo aveva costretto a interrompere il ministero sacerdotale
Una malattia latente, aggravatasi nell’ultimo anno e purtroppo rivelatasi incurabile. Don Egidio Rivola, 61 anni, si è spento giovedì 5 novembre. Il funerale viene celebrato sabato 7 novembre alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Montello.
Originario di Costa Mezzate, era stato curato a Casazza e parroco di Sellere e Piazza di Sovere. Successivamente aveva guidato per dieci anni, dal 2015 al 2025 la parrocchia di Cazzano Sant’Andrea.
Un anno fa era stato nominato parroco a Sedrina, ma l’insorgere prepotente della malattia l’aveva dopo poche settimane costretto a prolungate degenze presso l’ospedale di Ponte San Pietro, a Casa Betania, presso la Clinica Quarenghi di San Pellegrino e negli ultimi tempi presso la Fondazione Piccinelli a Scanzorosciate.
Dallo scorso settembre a Sedrina il Vescovo Beschi aveva nominato un suo sostituto. A Cazzano, dove era venuto per un’ultima visita la scorsa estate, la notizia della morte si è diffusa immediatamente fra tutti i parrocchiani, destando profonda emozione.
“Con voi sono stati dieci anni intensi e ricchi di emozioni e relazioni – aveva dichiarato salutando i fedeli nel 2025 – che hanno contribuito al mio cammino sacerdotale e a quello della comunità di Cazzano, che ho servito e amato. Insieme abbiamo vissuto momenti di serenità, ma anche i difficili mesi del Covid e del lockdown. Qui, nel 2023, ci ha lasciato mia mamma Pasqualina. Grazie ai fedeli, a tanti volontari, alle famiglie, alle associazioni, all’amministrazione comunale e a ogni singolo parrocchiano abbiamo creato percorsi condivisi di preghiera e animazione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni della materna e dell’oratorio. Lasciare tutto questo crea malinconia, ma sono certo che le strade tracciate continueranno a essere percorse con gioia, fede ed entusiasmo”.
Nel 2015 don Rivola raccolse il prezioso testimone del predecessore don Pierino Bonomi, morto nel febbraio di quell’anno, artefice del nuovo oratorio inaugurato nel 2024. Proprio l’oratorio (nel quale don Egidio ha abitato) dedicato a San Carlo Acutis è stato il fulcro di tante attività, con una corale attenzione della comunità che ne ha fatto un punto di riferimento irrinunciabile.