Addio a don Egidio Rivola, fino allo scorso anno parroco a Cazzano Sant’Andrea

“Con voi sono stati dieci anni intensi e ricchi di emozioni e relazioni – aveva dichiarato salutando i fedeli nel 2025 – che hanno contribuito al mio cammino sacerdotale e a quello della comunità di Cazzano, che ho servito e amato. Insieme abbiamo vissuto momenti di serenità, ma anche i difficili mesi del Covid e del lockdown. Qui, nel 2023, ci ha lasciato mia mamma Pasqualina. Grazie ai fedeli, a tanti volontari, alle famiglie, alle associazioni, all’amministrazione comunale e a ogni singolo parrocchiano abbiamo creato percorsi condivisi di preghiera e animazione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni della materna e dell’oratorio. Lasciare tutto questo crea malinconia, ma sono certo che le strade tracciate continueranno a essere percorse con gioia, fede ed entusiasmo”.