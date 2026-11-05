Via Paglia, al via la seconda fase della riqualificazione: cantiere fino ad agosto 2027

Bergamo. Il primo lotto è alle battute finali, il secondo sta per cominciare. Da lunedì 9 novembre il cantiere della riqualificazione di via Paglia entra in una nuova fase, che durerà almeno fino al 31 agosto 2027. Il calendario (e le conseguenti modifiche alla viabilità) è fissato da un’ordinanza della polizia locale firmata mercoledì 4 novembre.

Il provvedimento interessa il tratto di strada tra via Paleocapa e via Guglielmo d’Alzano, proseguendo fino all’intersezione con via Nastro Azzurro. Il cantiere procederà per tratti, seguendo l’avanzamento delle opere. Le prime settimane, un paio secondo le previsioni, saranno dedicate agli interventi di Enel sui sottoservizi: i tecnici sostituiranno i cavidotti, un passaggio preliminare, necessario, prima di mettere mano alla strada. Poi toccherà ai lavori veri e propri, prima sul lato sinistro e poi su quello destro, considerando il senso di marcia in salita da via Bonomelli.

Intanto, dove oggi si lavora, restano da completare le ultime pavimentazioni e alcune finiture. Manca ancora il dosso per rallentare le auto in transito: sarà posato con una breve interruzione del traffico, probabilmente di notte, e la regolamentazione arriverà con un’ordinanza specifica nei prossimi giorni. “I lavori procedono secondo il cronoprogramma senza particolari problematiche – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota -. I risultati del primo lotto confermano quanto atteso. Come già per la prima fase di riqualificazione, anche per la seconda la viabilità non sarà interrotta”.

Le nuove aiuole

Il progetto complessivo riguardava i circa 600 metri di via Paglia da via Bonomelli a largo Medaglie d’Oro. Un intervento da 2,2 milioni di euro approvato dalla giunta nell’ottobre 2025 che prevede la trasformazione degli spazi stradali: i marciapiedi si allargano, i posti auto a pagamento passano da 83 a 44, arrivano nuove alberature e aiuole. L’obiettivo, che inizialmente l’amministrazione sperava di raggiungere entro Natale 2026, è rendere la strada più a misura di pedoni e residenti.