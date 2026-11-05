Un mese fa l’esplosione in via Longo: “Quando sento un botto ho il terrore, ha segnato la mia vita”

Le macerie di via Longo un mese dopo

Bergamo. “La luce dell’esplosione. Che dal basso va verso l’alto. Prima dello scoppio”. È questa l’immagine che R.B, 50 anni, porta ancora con sé a un mese esatto (era il 5 ottobre) dall’esplosione che ha devastato la palazzina al civico 9 di via Longo, a Bergamo. Quella sera aveva già percepito che qualcosa non andava: cinque minuti prima della deflagrazione, avvenuta poco prima delle 19.30, aveva sentito sotto il naso un odore fortissimo di gas. Poi tutto è accaduto in pochi istanti. “Ho visto tutto in tempo reale. È una cosa che ha segnato la mia vita”.

Da quella sera, racconta, è cambiato il modo in cui affronta anche i momenti più normali della giornata. Ogni rumore improvviso può riaccendere il ricordo di quella sera: “Quando sento un botto, uno sparo, uno scoppio, o anche soltanto qualcosa che cade, ho il terrore. Con un temporale mi capita di collegare quei rumori a quello che è successo. E quando sono sola, senza mio marito, la paura si sente ancora di più”.

C’è anche un gesto quotidiano che per lei non è più semplice come prima: andare sul terrazzo: “Ho paura ad andare fuori per stendere i panni. È una sensazione difficile da spiegare, perché concretamente magari non succede nulla, ma dentro di me il trauma si fa sempre sentire”. Anche la sua gattina si è dovuta riprendere: “In qualche modo mi sembra che anche lei abbia risentito di tutto quello che è accaduto”.

Per affrontare le conseguenze emotive dell’esplosione, il Comune ha messo a disposizione dei residenti uno psicologo: “Ho deciso di usufruirne immediatamente. Posso parlare con lui e sfogarmi. Mi ascolta e per me è importante. Lo consiglierei a tutti: non c’è niente di cui vergognarsi, perché quello che abbiamo subito è un trauma”.

Secondo lei, potrebbe essere utile anche creare un momento di confronto tra le persone che hanno vissuto quella notte: “Tra noi residenti ci siamo aiutati quel giorno, e non solo. Mi ricordo di aver aiutato una vicina in lacrime che cercava il suo gatto. E proprio per questo sarebbe bello anche ritrovarsi in gruppo per parlarne”.

A un mese di distanza, davanti alla palazzina, ciò che resta dell’ingresso è coperto ancora con del celofan, montato poche ore dopo il disastro. Nella zona degli appartamenti distrutti, compreso quello dal quale è partita l’esplosione, sembra che il tempo si sia fermato. Come se fosse ancora il 5 ottobre.

Le macerie sono disposte nella medesima maniera. Ad attirare l’attenzione c’è anche un orsacchiotto di peluche marrone, bruciacchiato, rimasto lì. Immagini che restituiscono più di altre la fotografia di una sera che continua ad esistere.

I danni sono visibili allo stesso modo anche nella palazzina di via degli Albani distante pochi metri dal punto dal quale si è originato l’esplosione: saracinesche dei garage danneggiate, così come gli infissi e veneziane colpiti dall’onda d’urto. Un’auto parcheggiata conserva ancora un vetro rotto. “Stiamo aspettando le risposte e di capire quando potranno sistemare tutto”, spiega una signora.

Sul fronte dell’inchiesta, proseguono gli accertamenti sull’esplosione. La Procura di Bergamo, che coordina le indagini della Squadra Mobile e dei Vigili del Fuoco, rafforza l’ipotesi di un gesto volontario. In appena un’ora e mezza, nell’appartamento da dove è partito tutto e dove vivevano O.B., 51 anni, e il marito J.B., elettricista di 55, sono stati erogati sette metri cubi di gas, il doppio del consumo medio giornaliero di una famiglia di quattro persone. Un dato significativo, che trova ulteriore riscontro nel tubo del gas trovato svitato e nella pinza rinvenuta poco distante, possibile strumento utilizzato per compiere l’operazione. Alla coppia, di origine rumena, è contestata, allo stato delle indagini, l’accusa di strage.

Venerdì verrà conferito l’incarico per l’accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, che segue il caso, sulla rondella del gas, ritenuta centrale per ricostruire quanto accaduto. Non dovrebbero invece essere lunghi i tempi per il dissequestro della porzione di immobile, la zona della scala c, ovvero dove si è per la gran parte concentrato il disastro.

Nel frattempo le condizioni dei due restano serie. La donna è in condizioni ancora gravissime, in coma farmacologico all’ospedale Niguarda di Milano. L’uomo è invece ancora ricoverato all’ospedale di Verona.

Al Central Hostel di via Ghislanzoni dove sono gli sfollati

“Si pensa sempre che queste cose capitino agli altri, invece succedono”. È una delle frasi pronunciate da uno degli sfollati il pomeriggio del 6 ottobre, dopo aver trovato ospitalità al Central Hostel di via Ghislanzoni, dove chi ha subito grossi danni alla propria abitazione ha trascorso l’ultimo mese.

A raccontare ciò sono Emilio Scandella e Valentina Frigeni, amministratori della struttura, che ha accolto sette dei nove sfollati. Gli altri due hanno trovato sistemazione a Cascina Pochia. “Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare – raccontano i due – queste persone hanno affrontato la tragedia con filosofia. Hanno capito quello che è successo e stanno cercando di andare avanti. Li ammiriamo davvero tanto”.

Tra loro ci sono fratelli, sorelle e una madre con il figlio: persone di età diverse che hanno perso la propria casa e si sono ritrovate a dover ricominciare. Qualcuno si confida con gli amministratori, raccontando la stanchezza e soprattutto la preoccupazione per i tempi necessari a trovare una nuova sistemazione. Non manca però la gratitudine per il sostegno ricevuto dal Comune, che li ha affidati a questa struttura, e dalla comunità. “Cercano di vedere i lati positivi e sono felici di sapere che tante persone siano loro vicine”.