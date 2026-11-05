L'iniziativa|
Teatro e solidarietà: a Seriate in scena “Il gobbo di Notre Dame”
Lo spettacolo verrà proposto sabato 7 novembre al cineteatro Gavazzeni: il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Seriate
La compagnia Quelli di Carmen porta in scena “Il gobbo di Notre Dame”. Lo spettacolo verrà proposto sabato 7 novembre alle 20.45 al cineteatro Gavazzeni, a Seriate in via Marconi, 40.
Sul palco ci sarà anche Leonardo Di Minno, che per oltre dieci anni ha fatto parte del cast originale di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.
La serata, promossa da Andrea Ricchiuto (artista, cantante, attore e produttore teatrale e organizzatore di eventi, ndr), nasce come raccolta fondi nel secondo anniversario della scomparsa di Maria Rossi, cittadina di Seriate.
L’ingresso è libero con offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Seriate.
Un’occasione per lasciarsi emozionare da una storia senza tempo e ricordare con un gesto concreto chi si spende ogni giorno per la nostra comunità.
Produzione: Andrea Ricchiuto
Direzione artistica: Leonardo Di Minno
Direzione musicale: M° Carmen Barattolo
Coreografie: Lino Villa
Con: Andrea Ricchiuto, Cristina Esposito, Mirko Brignoli, Alessandro Rubino, Francesco De Minicis, Sara Bonazzi, Sara Zambelli e il corpo di ballo della New Style Dance
Evento patrocinato dal Comune di Seriate – Assessorato alla Cultura
ph. Sparanese