Teatro e solidarietà: a Seriate in scena “Il gobbo di Notre Dame”

La compagnia Quelli di Carmen porta in scena “ Il gobbo di Notre Dame ”. Lo spettacolo verrà proposto sabato 7 novembre alle 20.45 al cineteatro Gavazzeni, a Seriate in via Marconi, 40. Sul palco ci sarà anche Leonardo Di Minno, che per oltre dieci anni ha fatto parte del cast originale di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.

La serata, promossa da Andrea Ricchiuto (artista, cantante, attore e produttore teatrale e organizzatore di eventi, ndr), nasce come raccolta fondi nel secondo anniversario della scomparsa di Maria Rossi, cittadina di Seriate.

L’ingresso è libero con offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Seriate.