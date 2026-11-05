“Sei fidanzata?”: molesta e palpeggia studentessa in attesa del bus, giovane in cella

Martedì tra viale Papa Giovanni e la stazione Autolinee. Decisivo l’intervento degli amici e dei carabinieri

Bergamo. “Quanti anni hai? Sei fidanzata?”. Con queste parole, pronunciate davanti a una pensilina del bus in viale Papa Giovanni, è iniziato l’incubo di una studentessa di 16 anni, poi sfociato nell’arresto di un giovane con l’accusa di violenza sessuale.

Martedì, poco prima delle 18, la minore si trovava nelle vicinanze della stazione dei pullman dopo l’uscita da scuola ed era al telefono con un’amica. All’improvviso è stata infastidita da un ragazzo di origine egiziana — classe 2008, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine con diversi alias.

Nel tentativo di allontanarsi, la sedicenne si è spostata verso la stazione Autolinee, ma il giovane l’avrebbe seguita a passo d’uomo. Dopo essersi seduto al suo fianco, l’avrebbe incalzata con un’altra domanda invadente (“che esperienze hai?”), per poi toccarla ripetutamente contro la sua volontà in diverse parti sensibili del corpo.

La ragazza ha reagito con prontezza urlando e chiedendo aiuto. Un’amica si è precipitata sul posto insieme a un ragazzo; tra quest’ultimo e il presunto aggressore è scoppiato un acceso diverbio.

La discussione ha attirato l’attenzione dei carabinieri di Stezzano, in quel momento di pattuglia nella zona della stazione. Vedendo i militari, il ragazzo accusato delle molestie avrebbe tentato di defilarsi e fare perdere le proprie tracce, ma è stato prontamente bloccato.