Sarri: “Difficile pensare di guarire stasera, abbiamo inventato una formazione”

Foto Andrei Eduard Huiala

Il tecnico nerazzurro: “Dieci infortunati e quattro senza più di mezz’ora, non è questo il momento del rilancio. Siamo in debito con il pubblico di Bergamo”

Bergamo. Un pareggio che rappresenta la sesta gara consecutiva senza vittorie. L’Atalanta si ferma soltanto sull’1-1 nel match casalingo in casa con il Kairat Almaty nella terza giornata della League Phase della Conference League, inanellando un altro risultato deludente in un momento sempre più complicato, come evidenziato anche dallo stesso Maurizio Sarri nel post partita.

Atalanta-Kairat 1-1, le parole di Sarri

Il momento della squadra – “Una settimana con 10 infortunati e 4 giocatori di cui si sconsigliava l’utilizzo per oltre mezz’ora: se deve essere questo il momento del rilancio… Era difficile pensare di guarire stasera e che fosse rose e fiori. Abbiamo inventato una formazione. Uno si aspetta tanto da tutti, ma Scamacca è stato fermo e l’ho visto ieri per la prima volta in allenamento, è difficile pretendere molto di più. Da altri mi aspettavo di più, questo è in dubbio. Abbiamo fatto 8 partite in 23 giorni e con pochi giocatori. Oggi abbiamo messo un giocatore come Idele che ha fatto una buona partita, sono contento per lui. Viene dall’Under 23 con presenze solo in C. Abbiamo messo in campo in difesa quattro giocatori del nostro vivaio. E ci sono giocatori che si sono allenati poco: Kamaldeen è rientrato da 4-5 giorni. Non hanno storico neanche negli allenamenti con me”.

Recuperare i giocatori – “Contiamo dopo la sosta, ma non basta, deve migliorare anche chi sta giocando. Forse giocando meno anche ci sta facendo tanti minuti giocherebbe meglio. Kolasinac e Kessie sono i più vicini, ma per domenica bisogna ancora vedere, sono gli unici due in ballo”.

Dentro la crisi – “Siamo una squadra emotivamente vulnerabile, ma come voglia si può dire poco. A livello tattico si sono aggiunte difficoltà. Gli infortuni complicano l’abitudine a giocare con un nuovo modulo. La trasformazione presenta di base delle difficoltà, poi ci succedono cose strane. Ora dire chi è adatto e non è adatto a giocare con un modulo o un altro è presto”.

L’analisi del match – “Potevamo vincerla senza prendere un gol stupido, la gara si è fatta difficile, meno male che non abbiamo mollato nella voglia di tirare in fondo un risultato positivo. Abbiamo faticato, circolazione della palla lenta, quando troviamo chiusa la porta le difficoltà aumentano. Abbiamo attaccato male gli spazi contro una squadra chiusa, ma abbiamo tantissime attenuanti. Prendiamo questo punto e puntiamo alla qualificazione quando staremo meglio”.

Scamacca – “Viene da un infortunio, si è allenato solo ieri. Non può essere al top, ma Krstovic aveva i minuti contingentati e c’erano segnali di infortunio. Era obbligatorio far giocare Gianluca e mi aspettavo che facesse una partita difficile, come ha fatto. Anche lui ha tutte le attenuanti del mondo”.

Krstovic – “Un leader per esempio, non per gli interventi verbali, ma questa carica che ha può diventare trascinante”.

I fischi – “Noi con il pubblico siamo in debito, ci han sostenuto per 90 minuti. Dobbiamo prenderci l’impegno di ripagare i nostri tifosi”.

Il lavoro quotidiano – “Tatticamente non si fa niente, non ci stiamo allenando perché giochiamo ogni tre giorni. Abbiamo fatto tanto tra luglio e agosto, ma tra infortuni e indisponibilità ora ce ne sono pochi. Lavoriamo sulla testa e su trovare obiettivi che ci accomunino. A volte basta poco per trovare questa chimica”.

Le parole di Scalvini a Sky

Il ritiro – “In settimana ci siamo parlati perché dopo la partita con il Parma c’era bisogno di riscattarci. Abbiam parlato fin troppo, dobbiamo fare i fatti. Ma lo spirito e l’atteggiamento oggi erano quello giusto, sicuramente dovevamo fare meglio. Si può parlare tanto, ma contano i tre punti, dobbiamo entrare in campo più liberi, dobbiamo riscattarci e dobbiamo cambiare assolutamente il trend”.

L’atteggiamento – “Dobbiamo ripartire dal nostro atteggiamento nel secondo tempo dopo un gol evitabile, ma l’atteggiamento è quello di una squadra vogliosa e grintosa. Come gruppo dobbiamo stare molto uniti”.

Il gol subito – “Ce lo siamo detti di stare attenti all’approccio, era giusto, abbiamo preso gol su un’imbucata e dobbiamo evitare”.

Le parole di Arutyunyan

L’importanza del pareggio – “Sono emozionatissimo, per noi vale come una vittoria, ho ringraziato tutti i ragazzi negli spogliatoi. Se continueremo a giocare così, da domani faremo solo vittorie”.