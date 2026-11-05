Atalanta, l’Europa come cura: battere il Kairat per ritrovarsi e uscire dalla crisi

Foto Andrei Eduard Huiala

Alle 18:45 alla New Balance Arena la sfida con i kazaki: possibile esordio da titolare di Idele in difesa, Scamacca recupera e parte dalla panchina. Gli ospiti si allenano a Ponte San Pietro, hanno finito il campionato sabato e hanno un nuovo allenatore di 34 anni cresciuto in casa

Bergamo. L’Europa come cura per provare a dare una sterzata alla stagione nel momento più difficile. L’Atalanta si aggrappa alla Conference League per uscire dalla crisi, trovare una vittoria che si è fatta molto rara e per l’ultima volta è arrivata proprio nella competizione continentale contro il Pafos quattro partite fa. Due successi in dieci partite, con sei sconfitte. Dopo la buona partenza con tre vittorie nelle prime quattro gare, la rivoluzione Sarriana in corso ha iniziato una fase discendente netta, coincidente anche con la lunga serie di infortuni che ha riempito l’infermeria di Zingonia. Ma non si può parlare di alibi.

D’altronde i messaggi mandati dalla squadra in campo parlano chiaro: i problemi non sono solo tattici, ma soprattutto caratteriali. Blackout mentali ai quali nessuno ha una vera spiegazione, per stessa ammissione dei giocatori. Per provare a risolvere le questioni è stato deciso per un ritiro a Zingonia che – estate a parte – non si vedeva dal 2017 con Gasperini e non aveva sortito proprio gli effetti sperati. Se questi tre giorni saranno stati utili lo si scoprirà a partire dalle 18:45 di giovedì 5 novembre alla New Balance Arena. Orario non proprio comodissimo per il traffico cittadino già particolarmente intenso e che andrà a complicarsi ulterioremente.

L’avversario è il Kairat Almaty, club kazako che l’anno scorso si è affacciato alla Champions League e quest’anno è “sceso” nella terza coppa europea per importanza. Proprio come l’Atalanta. Certo, c’è differenza di blasone, di possibilità economiche e anche di seguito, anche se nel settore ospiti la presenza non sarà da sottovalutare: sono attesi in 133, non male visto che il viaggio da Almaty a Bergamo dura nove ore di volo in linea d’aria senza considerare gli scali e altro.

L’Atalanta, però, di pensiero ne deve avere uno soltanto: sé stessa. “Da questi momenti ne sono sempre uscito con la coerenza” ha detto Sarri alla vigilia, sottolineando come il ritiro abbia lo scopo di compattare un gruppo apparso troppo sfilacciato in campo in più di un’occasione, ultima lunedì sera la sconfitta con il Parma, goccia che ha fatot traboccare il vaso. Non è da escludere la possibilità che il ritiro si prolunghi anche fino al Monza, come accennato da Elmas. Ma il pensiero, per ora, è tutto sul Kairat. Perché c’è bisogno di punti, anche per risollevare la classifica della League Phase.

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Le scelte

Salvo novità, l’unico rientro su cui potrà contare Maurizio Sarri sarà quello di Gianluca Scamacca, rientrato in gruppo a partire già dalla giornata di martedì 3 novembre dopo una settimana di stop post Frosinone per un risentimento ai flessori della coscia destra. Tutti gli altri dovrebbero restare ai box anche questa giornata: Bellanova, Hien, Kristensen, Kossounou, Kolasinac, Gaetano, Kessie, Raspadori, Pompei. Per quasi tutti il rientro sarà direttamente dopo la sosta.

Krstovic dovrebbe comunque mantenere il suo posto in attacco, con De Ketelaere a sostegno, mentre sono aperti i ballottaggi sulle corsie: Elmas e Zalewski sono in vantaggio su Samardzic e Rowe, oltre a Kamaldeen che resta a mezzo servizio. Pasalic ed Ederson sono sicuri di comporre la coppia mediana, anche per mancanza di alternative.

Davanti a Carnesecchi la coppia Scalvini-Obric non sembra in discussione per i motivi di cui sopra, mentre sugli esterni di difesa potrebbe esserci la sorpresa dell’impiego dal primo minuto del classe 2007 Idele, entrato brillantamente contro il Parma. Aggregati nell’ultimo allenamento della vigilia anche Isoa, Levak, Steffanoni e Navarro, tutti potenzialmente convocabili dopo la rifinitura di giovedì mattina.

Atalanta-Kairat, le probabili formazioni

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Zappacosta; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri

A disp. Sportiello, Sonzoni, Isoa, Navarro, Bernasconi, Levak, Steffanoni, Samardzic, Rowe, Kamaldeen, Scamacca.

Ballottaggi: Idele 55%-Bernasconi 45%, Zappacosta 45%-Bernasconi 45%, Zalewski 55%-Rowe 45%

Indisponibili: Bellanova, Hien, Kristensen, Kossounou, Kolasinac, Gaetano, Kessie, Raspadori, Pompei | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Shirobokov, Martynovich, Mata; Oksanen, Baibek; Mrynskiy, Gual, Jukkola; Edmilson. All. Arutyunyan

A disp. Kaimurza, Buch, Kassabulat, Kurgin, Africo, Nurgaliyev, Sadybekov, Tuyakbayev, Abish, Mendonça, Bekbolat, Birkurmanov.

Ballottaggi: Shirobokov 55%-Kassabulat 45%, Mrynskiy 55%-Mendonça 45%

Indisponibili: Jorginho | Squalificati: nessuno | Diffidati: Tapalov

Come stanno gli avversari

Il Kairat ha affrontato il lungo viaggio di quasi un giorno, da mattina a sera con quattro ore di fuso da Almaty in Kazakistan a Milano con scalo a Istanbul, già nella giornata di martedì 3 novembre. La sera la squadra si è allenata sul campo di Ponte San Pietro martedì, per poi svolgere la rifinitura allo stadio alla vigilia.

Due volte campione del Kazakistan nel 2024 e nel 2025 e in altre tre occasioni in passato, il club ha una storia di oltre settant’anni con un palmarès che conta anche una decina di coppe e supercoppe nazionali. Ha appena concluso al secondo posto dietro all’Ordabasy Chymkent il campionato 2026: quello con l’Atalanta sarà il primo impegno dopo il termine della stagione, che si è sviluppata lungo l’anno solare e non a cavallo dell’inverno come succede in Europa. Ma l’anomalia della prosecuzione della League Phase in Conference League terrà impegnata la squadra più a lungo, alla ricerca di una vittoria in Europa che non è stata ottenuta nemmeno nella scorsa Champions League che è terminata con un punto nella League Phase grazie allo 0-0 contro il Pafos, a sua volta avvertario nerazzurro in questa League Phase.

In panchina c’è il 34enne Zhora Arutyunyan, con un lungo passato nelle giovanili proprio del Kairat e che è subentrato a Rafael Urazbakhtin, dimessosi dopo due campionati vinti. “Essere qui è un’esperienza incredibile per noi, l’Atalanta è una squadra da Champions League, una delle più forti” ha detto alla vigilia, “i ragazzi sono tutti in forma e felici di essere qui. Vogliamo trovare soluzioni in verticale per fare male a una squadra forte, a prescindere da che risultati sta ottenendo. Cerchiamo una vittoria storica in questa competizione”. Al suo fianco il centrocampista finlandese Oiva Jukkola, che dopo un momento di iniziale imbarazzo e simpatia (“non so cosa ha detto l’allenatore, ma avrei detto lo stesso”, ndr) sottolinea come la squadra si accontenterebbe “anche di un punto”. Il classe 2002 sottolinea come il nuovo allenatore abbia cercato di lavorare su “nuove strutture di gioco, la riaggressione, il posizionamento della linea difensiva. Dobbiamo essere molto reattivi quando conquistiamo la palla ed essere sempre nel gioco”.

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L’arbitro

A dirigere il match sarà l’austriaco Julian Weinberger, esperto 41enne che è al primo incrocio assoluto con il club nerazzurro ed è anche all’esordio stagionale in Conference League.

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