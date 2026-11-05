Politiche giovanili, il centrodestra interroga il Comune: “Stessi operatori per anni. Chiarezza su risorse e affidamenti”

Bergamo. Dall’Edoné di Redona al Bombonera del Villaggio degli Sposi, passando per Daste e lo spazio di via San Giovanni. Chi gestisce gli spazi giovanili della città, a quali condizioni e come sono state distribuite, dal 2015 a oggi, le risorse comunali per le politiche giovanili. Se lo è chiesto il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Alessandro Carrara: tramite accesso agli atti ha raccolto a Palazzo Frizzoni i documenti sugli affidamenti di servizi e spazi, poi ha presentato un’interrogazione, datata 3 novembre, firmata anche da tutti gli altri gruppi di minoranza (Lista Pezzotta, Fratelli d’Italia e Forza Italia).

Il documento mette nero su bianco la ricorrenza degli stessi operatori in più servizi, progetti e spazi. “Non metto in dubbio la correttezza delle scelte, sicuramente lecite – afferma Carrara – ma voglio conoscere il peso dato a questi soggetti sull’offerta comunale complessiva e le valutazioni che sostengono la continuità dei rapporti”.

Il primo atto finito sotto la lente è la determina che aggiudica la gestione della rete comunale degli spazi e degli interventi per adolescenti e giovani dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2025, per quasi 1,2 milioni di euro. Per quella gara arrivò un’unica offerta, del Consorzio Sol.Co Città Aperta, che la presentò e la vinse in associazione temporanea con Hg80 impresa sociale, Consorzio Sociale Ribes e Doc Educational. Una seconda determina, più recente, ha rinnovato il servizio agli stessi operatori fino al 30 settembre 2027. Nell’atto costitutivo del raggruppamento, a una delle cooperative mandanti era attribuita una quota del 39,22%.

Dall’accesso agli atti nasce anche un prospetto, con la stessa cooperativa che ritorna più volte per un importo complessivo che supera i 2 milioni di euro. “Le determine ricevute dal Comune – spiega Carrara – contengono le informazioni sugli aggiudicatari dei diversi appalti dal 2015 fino al 2027”. Il conteggio preciso legato alla cooperativa, secondo l’interrogazione, è di 2.106.264,59 euro, somma di 1.814.668,93 euro di quote di incarichi con data dal 2015 e di 291.595,66 euro di progetti finanziati con importo indicato. Sono gli stessi firmatari a precisare che il calcolo comprende anche rapporti diversi dall’appalto del 2022, prestazioni previste fino al 2027 e risorse di provenienza esterna. Non è quindi un totale certificato degli incassi né la sola spesa del bilancio comunale. Per questo si chiede una riconciliazione con le variazioni contrattuali e con le somme effettivamente liquidate.

La mappa degli spazi

Il secondo fronte riguarda gli spazi. Per l’Edoné di via Gemelli a Redona, l’interrogazione cita una determina del 2021 che rinnova alla società Nutopia la concessione fino a fine 2024, per recuperare i mesi persi durante la pandemia. Il contratto era in vigore dal 2016, dopo un precedente rapporto di sei anni avviato nel 2010. Nel 2017 un altro atto del Comune affida alcuni immobili: anche per lo spazio Family di via San Giovanni 1H il miglior progetto risultò quello di Nutopia.

La stessa società compare, secondo l’interrogazione, anche negli altri due spazi citati. “Fonti pubbliche – scrive Carrara alla giunta – menzionano il medesimo operatore nell’ambito dei raggruppamenti”. Si tratta di documenti consultabili da tutti. Su Daste, polo socio-culturale alla Celadina nato nel 2021 sulle ceneri dell’ex centrale elettrica, il Comune spiegò all’inaugurazione che nel 2018 cinque soggetti, tra cui Nutopia, avevano formato un’associazione temporanea per partecipare al bando. Il Bombonera Social Pub, al centro sportivo del Villaggio degli Sposi, è presentato sul proprio sito come “progetto Nutopia srl”. A inizio 2020 il Comune raccontò che sei realtà, con il Consorzio Ribes capofila, avevano proposto il rilancio della struttura.

Alessandro Carrara

Per ogni spazio la minoranza chiede durata e modalità dell’assegnazione, canoni dovuti e incassati, agevolazioni, costi delle utenze, obblighi di manutenzione, attività sociali e culturali previste e verifiche del Comune sui gestori. Per Redona anche quali immobili e porzioni dell’area esterna rientrino nelle concessioni e quali restino liberamente accessibili.

Rinnovi, rotazione e nuovi operatori

Un altro capitolo riguarda rinnovi, proroghe e integrazioni. Si chiede quali fossero gli obiettivi iniziali e quali risultati siano stati verificati: utenti raggiunti, ore di servizio e di apertura, attività gratuite, copertura dei quartieri, costi. Si chiedono anche le alternative valutate e le relazioni alla base delle decisioni, specificando se non esistano valutazioni formalizzate.

Poi il tema dell’accesso. “L’Anac – ricorda Carrara – ha sempre raccomandato la rotazione degli appalti”. Da qui la richiesta di sapere “quali misure siano state adottate per rendere accessibili le opportunità a nuovi operatori, associazioni e realtà giovanili”, con il numero di candidature e di soggetti entrati per la prima volta nel comparto. Sulla gara del 2022 si chiede se siano state valutate le ragioni di una sola offerta. “Io non voglio puntare il dito contro nessuno – chiarisce il consigliere – però voglio essere sicuro che siano state rese accessibili le opportunità anche a nuovi operatori”.