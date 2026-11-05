Pista di pattinaggio, installazioni luminose ed eventi: il Natale al Piazzale degli Alpini

Il Natale torna ad accendere Piazzale degli Alpini con Bergamo On Ice & Star Garden, il progetto realizzato in collaborazione tra NXT Bergamo e Zambo Events, in programma dal 20 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. Un appuntamento che trasformerà il cuore della città in un grande spazio dedicato alla magia delle feste, con un allestimento completamente rinnovato, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e un suggestivo percorso tra installazioni luminose di grandi dimensioni, pensato per ricreare l’atmosfera di un vero bosco incantato.

A completare lo scenario ci sarà un grande albero di Natale, simbolo delle feste e punto di riferimento dell’allestimento, insieme a scenografie e decorazioni che accompagneranno il pubblico in un percorso immersivo tra luci e suggestioni natalizie. Non mancherà la possibilità di raggiungere un punto panoramico sopraelevato da cui ammirare dall’alto lo spettacolo della pista ghiacciata e scattare una fotografia ricordo. Un’esperienza pensata per famiglie, gruppi di amici, bambini e visitatori di tutte le età.

Protagonista sarà naturalmente la pista di pattinaggio, aperta per tutta la durata dell’iniziativa e destinata a diventare uno dei punti di riferimento del Natale cittadino. Accanto alla pista, lo Star Garden contribuirà a creare un’atmosfera di festa con tre casette natalizie pensate per soddisfare ogni voglia di dolce e salato: uno spazio in cui concedersi una pausa golosa tra specialità e sapori delle feste, con immancabili vin brulè e cioccolata calda.

Il progetto proporrà inoltre un ricco calendario di appuntamenti grazie a Star Garden – Music & Events, il programma di musica e intrattenimento che accompagnerà il pubblico per tutto il periodo natalizio. Oltre 25 iniziative animeranno gli spazi di NXT Bergamo, tra concerti dal vivo, DJ set, serate danzanti, spettacoli, comicità, incontri culturali e feste a tema. Gli eventi si svolgeranno negli spazi di NXT, con alcuni appuntamenti specificamente programmati nello Star Garden, per alternare generi e atmosfere e coinvolgere pubblici diversi.

Il calendario prenderà il via venerdì 20 novembre con la Country Night, seguita sabato 21 dal karaoke collettivo di DiscoPianobar e domenica 22 dalla Swing Collective Night. Tra gli appuntamenti di novembre anche la serata di tango del 25 novembre, la presentazione del libro di Francesco Cicconetti, realizzata in collaborazione con Sottovuoto Eventi, il concerto di Italian Blues River con special guest Roby Zonca, il party anni Duemila di What’s My Age Again e il reading di Michele Pellegrini e Carlo Skizzo.

Dicembre si aprirà con nuovi appuntamenti di tango e con la stand-up comedy: per quest’ultima il 10 dicembre toccherà salire sul palco al comico e divulgatore romano Fill Pill. Il programma musicale spazierà dal party anni Settanta di Studio Inferno al live rockabilly di Dan e i suoi Fratelli, passando per le serate country, il party dedicato agli anni Novanta Mai Dire 90 e il party internazionale Born to Be 80’s. Non mancheranno gli appuntamenti con la musica dal vivo, come il concerto dell’Alessandro Sipolo Trio, e le serate dedicate al ballo, con le Swing Collective Night e le milonghe natalizie. Il calendario comprenderà inoltre DJ set pomeridiani, l’Après-Ski Party e la marching band Rusty Brass.

Un’attenzione particolare sarà riservata agli appuntamenti delle festività. La Vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre, sarà protagonista il Party del Maglione Brutto di Natale, in collaborazione con Stupidera. Il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre, lo Star Garden ospiterà il Dickies Party Night, dedicato alle sonorità degli anni Novanta e Duemila. Sabato 26 e domenica 27 dicembre spazio a NXTmas Night, un festival dedicato al rock’n’roll e al rockabilly, mentre martedì 29 dicembre sarà la volta della Milonga Christmas Night.

A completare l’offerta ci sarà la proposta gastronomica di NXT Bergamo, che per tutto il periodo accompagnerà il pubblico con le tradizioni della cucina e una serie di appuntamenti dedicati ai sapori. Il calendario delle sagre prenderà il via dal 20 al 22 novembre con la Sagra dei Risotti, per proseguire dal 27 novembre al 9 dicembre con la Sagra Zola, Taleggio & Bolliti. Dal 10 al 20 dicembre sarà protagonista la Sagra Polenta, Brasato & Stracotto, mentre dal 21 dicembre al 7 gennaio arriverà la Sagra Cacio e Pepe, Carbonara & Amatriciana. Dal 10 al 30 gennaio, infine, spazio alla Sagra Pizzoccheri & Sciatt. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni a pranzo e dal giovedì alla domenica a cena.

Con Bergamo On Ice & Star Garden, NXT Bergamo e Zambo Events propongono un progetto che unisce attrazioni, gastronomia, musica e intrattenimento, contribuendo ad animare la città per tutto il periodo delle festività. Un luogo dove pattinare sul ghiaccio, passeggiare tra le installazioni luminose, ammirare il grande albero di Natale, concedersi una pausa nelle casette natalizie, assistere a uno spettacolo, ballare, ascoltare musica e condividere momenti di convivialità.

INFO E DETTAGLI

Pista di pattinaggio sul ghiaccio

Periodo: dal 20 novembre 2026 al 10 gennaio 2027

Prezzi noleggio pattini – durata 1 ora

– Adulti e ragazzi sopra i 10 anni: 10 €

– Bambini fino a 10 anni compresi: 7 €

– Supporto pinguino: 5 €

Promozione studenti

– 7 € a persona per studenti sotto i 18 anni, dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00, fino al 21 dicembre.

Classi e gruppi di studenti

– 7 € a persona, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina, fino al 21 dicembre, previa prenotazione.

– Utilizzo pista per le scuole: 3 € a studente, senza esclusiva della pista.

Servizi extra

– Armadietto con chiave: 1 €

– Guanti magici: 3 €

– Berrette invernali: 5 €

– Calzette natalizie: 5 €

Orari di apertura

– Lunedì – giovedì: 13:00 – 20:00

– Venerdì: 13:00 – 23:30

– Sabato e domenica: 10:30 – 23:30

Aperture speciali

– 7 e 8 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio: dalle 10:30 alle 23:30

Calendario eventi – Star Garden Music & Events

NOVEMBRE

Venerdì 20 Country Night

Sabato 21 Discopianobar – Karaoke Collettivo

Domenica 22 Swing Collective Night

Mercoledì 25 Tango

Giovedì 26 Francesco Cicconetti – Presentazione del libro, con Sottovuoto Eventi

Venerdì 27 Italian Blues River – Special Guest Roby Zonca

Sabato 28 What’s My Age Again – 2000’s Party

Domenica 29 Michele Pellegrini & Carlo Skizzo – Reading

DICEMBRE

Mercoledì 2 Tango

Giovedì 3 Stand Up Comedy – Open Mic

Venerdì 4 Studio Inferno – 70’s Party

Sabato 5 Dan & i Suoi Fratelli – Live Rockabilly

Domenica 6 Après-Ski Party – Star Garden, ore 17:00

Lunedì 7 Alessandro Sipolo Trio – Live

Martedì 8 LOLA DJ – Star Garden, ore 17:00

Mercoledì 9 Tango

Giovedì 10 Fill Pill – Stand Up Comedy

Venerdì 11 Country Night

Sabato 12 Mai Dire 90 – Back to the 90s Party

Domenica 13 DJ Set – Star Garden, ore 17:00

Mercoledì 16 Tango

Venerdì 18 Country Night

Sabato 19 Born to Be 80’s – Party International

Domenica 20 Swing Collective Night; Rusty Brass – Marching Band nello Star Garden

CHRISTMAS SPECIAL EVENTS

Giovedì 24 Vigilia – Il Party del Maglione Brutto di Natale × Stupidera

Venerdì 25 Natale – Dickies Party Night – 90’s & 2000’s Party, Star Garden

Sabato 26 Santo Stefano – NXTmas Night – Rock’n’Roll & Rockabilly Festival

Domenica 27 NXTmas Night – Rock’n’Roll & Rockabilly Festival

Martedì 29 Milonga Christmas Night

Calendario sagre gastronomiche

20–22 novembre Sagra dei Risotti

27 novembre – 9 dicembre Sagra Zola, Taleggio & Bolliti

10–20 dicembre Sagra Polenta, Brasato & Stracotto

21 dicembre – 7 gennaio Sagra Cacio e Pepe, Carbonara & Amatriciana

10–30 gennaio Sagra Pizzoccheri & Sciatt