Parco Suardi, 700mila euro per la riqualificazione: nuovi giochi, fontana d’acqua, basket e servizi igienici

Bergamo. Settecentomila euro per rinnovare l’area giochi del Parco Suardi senza snaturare l’identità di uno dei giardini storici più frequentati della città. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo, presentato giovedì 5 novembre a Palazzo Frizzoni dall’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini insieme all’architetto paesaggista Luigino Pirola, incaricato della progettazione, all’architetto Matteo Togni e al responsabile dei Servizi verde pubblico del Comune, Warner Ravanelli.

Il cuore dell’intervento riguarda la completa riorganizzazione dell’area dedicata al gioco e alla socialità, con spazi pensati per fasce d’età diverse, nuove attrezzature sportive e ricreative, una fontana con giochi d’acqua e nuovi servizi igienici. Il progetto, finanziato con risorse comunali, mantiene però l’impianto storico del parco e il suo patrimonio arboreo.

“Abbiamo a che fare con un parco storico, che è da salvaguardare il più possibile”, ha spiegato Ruzzini. “Abbiamo voluto mantenere un assetto il più possibile coerente al Parco Suardi attuale, portando però le necessarie innovazioni”.

La parte meridionale, destinata ai bambini da zero a sei anni, sarà completamente ridisegnata. Quasi tutte le attrezzature esistenti verranno sostituite e i nuovi spazi saranno organizzati attraverso forme circolari, percorsi sinuosi e pavimentazioni dai colori ispirati al giardino storico. Saranno utilizzati materiali drenanti e superfici antitrauma nelle zone dedicate al gioco.

La novità più evidente sarà una fontana gioco con zampilli e nebulizzazioni a terra, pensata per offrire ai bambini un nuovo spazio dove giocare e rinfrescarsi durante i mesi più caldi.

“Il progetto si ispira alle geometrie e ai colori dei giardini ottocenteschi, con l’intenzione di coniugare innovazione e tutela del patrimonio storico e arboreo”, ha sottolineato Pirola.

Nella parte settentrionale del parco, dedicata ai bambini più grandi e ai ragazzi, troveranno invece spazio un mezzo campo da basket regolamentare, nuovi tavoli da ping pong e un’area di sosta attrezzata con tavoli da picnic. Saranno inoltre riorganizzati alcuni percorsi e pavimentazioni, sempre privilegiando soluzioni drenanti e coerenti con il contesto storico.

Particolare attenzione sarà riservata anche al verde. Gli alberi esistenti saranno mantenuti e integrati nel nuovo disegno degli spazi, mentre nuove specie vegetali e fioriture contribuiranno a creare corridoi ornamentali. Previsti inoltre nuovi arredi e panchine.

Tra gli interventi più attesi c’è anche la realizzazione di un nuovo blocco di servizi igienici autopulenti, composto da due bagni, uno dei quali accessibile alle persone con disabilità. La struttura sarà collocata in prossimità del padiglione e rivestita con doghe di legno per integrarsi maggiormente con l’ambiente circostante.

Durante la presentazione è emerso anche il tema della sicurezza. Una questione che riguarda il Parco Suardi e, più in generale, altri spazi verdi cittadini, dove episodi di degrado e situazioni di disagio rendono necessario affiancare alla riqualificazione interventi di controllo e presidio.

Ruzzini ha difeso la scelta di continuare a investire nei parchi pubblici. “Più tralasci, più non ti occupi e più quello spazio viene occupato in maniera impropria”, ha osservato l’assessora, richiamando gli interventi realizzati negli ultimi anni al Parco Marenzi e alla Fontana delle Rogge.

Proprio sul fronte della sicurezza, in questi giorni sono stati installati nuovi impianti di videosorveglianza all’interno del Parco Suardi, del Parco Caprotti e del Parco Marenzi.

L’obiettivo, dunque, non è soltanto sostituire giochi e pavimentazioni, ma rendere il parco più vivibile e utilizzabile da bambini, ragazzi e famiglie, senza perdere il rapporto con la sua storia e con il patrimonio verde che lo caratterizza.