Villa d'Almè|
Parcheggio di interscambio Teb da modificare: non c’è abbastanza spazio per le manovre dei bus
Il progetto dovrà essere rivisto perché gli spazi non sono sufficienti per le manovre del mezzo più lungo. Sarà necessario smussare una parte dell’aiuola
Il parcheggio a servizio della linea T2 di Teb a Villa d’Almè dovrà essere modificato. Durante le prove effettuate mercoledì pomeriggio è infatti emerso un piccolo problema di natura logistica: il pullman a tre assi del trasporto pubblico locale che dovrebbe portare i pendolari al parcheggio di interscambio, a causa della sua maggiore lunghezza, ha incontrato difficoltà a effettuare le manovre negli spazi previsti dal progetto.
Come si nota dalla foto in apertura di articolo, lo spazio attualmente riservato non è risultato sufficiente per consentire al mezzo di transitare correttamente, nonostante i vari tentativi sulle traiettorie ideali.
Per risolvere il problema saranno apportate alcune modifiche all’area destinata al parcheggio degli autobus. In particolare, verrà smussata una parte dell’aiuola, così da recuperare lo spazio necessario per agevolare le manovre dei pullman.