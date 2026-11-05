Nascondeva cocaina in un barattolo e hashish in un pacchetto di patatine: arrestato

Albino . Una tenda nascosta tra gli alberi e due insoliti nascondigli per la droga: un barattolo infilato in un sacchetto della spazzatura e un pacchetto di patatine. È quanto hanno trovato i carabinieri di Clusone durante un servizio di controllo nelle zone boschive di Albino, svolto nella giornata di martedì 3 novembre per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perlustrazione, i militari hanno notato un uomo di 27 anni, cittadino di origine marocchina, che si trovava nei pressi di una tenda. Alla vista dei carabinieri, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente fermato. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare 52 grammi di cocaina, nascosti in un barattolo all’interno di un sacchetto della spazzatura, e altri 100 grammi di hashish, custoditi in un pacchetto di patatine. Nelle vicinanze dell’uomo sono state inoltre individuate due borse con alcuni effetti personali, mentre all’interno della tenda i militari hanno trovato un coltello e un paio di forbici.