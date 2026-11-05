Molte Fedi, sold out per Death Spritz e Daria Bignardi

“Sarà un giovedì intenso per la nostra rassegna – dichiara Francesco Mazzucotelli, direttore scientifico della rassegna -. Apriremo con il Death Spritz: è un evento a cui teniamo molto. Abbiamo cercato di riprendere l’intuizione dei Cafés mortels inventati nel 2004 da Bernard Crettaz, sociologo e antropologo svizzero: si tratta di una serie di incontri pubblici dedicati alla morte. Un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: offrire uno spazio collettivo in cui poter parlare liberamente di questo argomento così tabù in uno spazio che non è né terapeutico né un luogo di elaborazione del lutto individuale. Alle 20.45 sarà invece la volta di una grande ospite, Daria Bignardi, che ci aiuterà ad entrare dentro l’esperienza della solitudine: rifletteremo sul senso di una solitudine collettiva, sulla possibilità di stare soli in un mondo di reti, sulle promesse che si annidano nelle solitudini dell’esistenza”.