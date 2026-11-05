L'iniziativa|
Molte Fedi, sold out per Death Spritz e Daria Bignardi
I prossimi due appuntamenti della rassegna cu,turale delle Acli provinciali di Bergamo fanno registrare il tutto esaurito
Doppio appuntamento per Molte Fedi sotto lo stesso cielo: giovedì 5 novembre alle 18.30 al Circolino di Città Alta “Death Spritz”, un format per parlare della morte in un luogo intimo, e a seguire alle 20.45 all’Aula Magna di Sant’Agostino la scrittrice Daria Bignardi presenterà “Nostra solitudine”.
“Sarà un giovedì intenso per la nostra rassegna – dichiara Francesco Mazzucotelli, direttore scientifico della rassegna -. Apriremo con il Death Spritz: è un evento a cui teniamo molto. Abbiamo cercato di riprendere l’intuizione dei Cafés mortels inventati nel 2004 da Bernard Crettaz, sociologo e antropologo svizzero: si tratta di una serie di incontri pubblici dedicati alla morte. Un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: offrire uno spazio collettivo in cui poter parlare liberamente di questo argomento così tabù in uno spazio che non è né terapeutico né un luogo di elaborazione del lutto individuale. Alle 20.45 sarà invece la volta di una grande ospite, Daria Bignardi, che ci aiuterà ad entrare dentro l’esperienza della solitudine: rifletteremo sul senso di una solitudine collettiva, sulla possibilità di stare soli in un mondo di reti, sulle promesse che si annidano nelle solitudini dell’esistenza”.
Entrambi gli eventi sono sold out, è possibile iscriversi alla lista d’attesa sul sito www.moltefedi.it