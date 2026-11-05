Krstovic evita l’umiliazione, ma l’Atalanta fa un’altra figuraccia: solo 1-1 col Kairat Almaty

Foto Andrei Eduard Huiala

Bergamo. Una prestazione a tratti grottesca, salvata da un gol nel finale. L’Atalanta evita la seconda sconfitta in casa nel giro di settantadue ore, ottenendo soltanto un 1-1 contro una squadra di un livello tecnico di gran lunga inferiore come il Kairat Almaty, salvando il risultato ma non la faccia e nemmeno la dignità di offrire una prestazione quantomeno di orgoglio. I kazaki sfiorano la prima vittoria in una coppa europea, al diciassettesimo tentativo, contro una Dea che sembra sempre di più la controfigura dei propri valori. In uno stadio che sostiene, finché è possibile, ma che non lesina fischi quando li ritiene necessari, soprattutto per la mancanza di una reazione d’orgoglio. Perché non vincere nel calcio fa parte del gioco: è il modo a fare la differenza. E una prestazione del genere alla New Balance Arena dopo tre giorni di ritiro e riflessioni, potrebbe far capire che forse i problemi, a quanto pare, sono di difficile risoluzione.

Le scelte

Una difesa tutta prodotta a Zingonia. Nell’emergenza che dilaga e non placa nel reparto arretrato, Sarri sceglie di affidarsi ancora di più ai giovani, lanciando il classe 2007 Javison Idele alla prima da titolare sulla destra, con Bernasconi a sinistra e l’ormai abituale coppia centrale composta da Scalvini e Obric. A centrocampo in panchina Ederson, si abbassa Elmas vicino a Pasalic, nelle vesti di capitano, mentre in attacco sono numerosi i cambi: Kamaldeen è alla prima da titolare dopo l’infortunio, Samardzic ritrova il campo dopo tante panchine e a sinistra si piazza Rowe. Davanti il rientrante Scamacca rileva Krstovic.

L’atmosfera nel prematch si scalda quando Berat Djimsiti fa capolino dal tunnel, per salutare il suo pubblico con un giro di campo senza nascondere la commozione dopo aver ricevuto la maglia con il numero 334 dal presidente Antonio Percassi, mentre la curva Nord srotola uno striscione emblematico: “Noi vogliamo 11 Djimsiti”. La sua presenza sa un po’ di beffa, dopo l’addio in estate per unirsi all’Al-Diriyah e in un momento in cui i centrali nerazzurri a disposizione si contano sulle dita di una mano, con gli inforunati tra l’altro tutti seduti a fianco della panchina. E a proposito di difensori, prima del match viene ricordato Gianpietro Marchetti, ex capitano nerazzurro morto proprio giovedì a 78 anni e ricordato come “capitano d’altri tempi”.

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Prima del fischio d’inizio viene srotolato anche un altro striscione dalla Nord, che sottolinea la vicinanza “nei momenti duri e in quelli migliori” invitando a tirare fuori gli attributi, mentre la Sud chiede di giocare “senza paura”. Dopo tre minuti di monologo nel possesso del Kairat, Rowe suona il primo squillo con un destro da fuori che Anarbekov respinge, ma i kazaki restano imperturbabili continuando a sviluppare la loro partita, impostata con una linea difensiva a cinque per non concedere spazi all’attacco e puntando sulle ripartenze.

Un piano che funziona, perché l’Atalanta non riesce ad avere una gestione pulita del pallone per la prima metà di primo tempo. Tutte le situazioni nascono comunque dal piede di Rowe, unico in grado di creare superiorità numerica da sinistra: un suo assist non viene raccolto da nessuno in mezzo all’area, poi un altro bel destro da fuori diretto all’incrocio viene messo in angolo in estensione da Anarbekov. Il Kairat coglie le incertezze e spinto dai 133 tifosi nel settore ospiti preme quando può, impegnando Carnesecchi per due volte intorno alla mezz’ora. La più grande occasione del primo tempo la crea Pasalic con il solito inserimento ispirato da Elmas, ma davanti al portiere mette clamorosamente fuori. E non riesce in ogni caso a cambiare l’inerzia di una partita in cui i segnali lanciati dalla Dea non sono particolarmente confortanti, con qualche inevitabile fischio al rientro negli spogliatoi.

Sarri inserisce Ederson per Kamaldeen al rientro in campo per dare più personalità ad una squadra che non sembra riuscire ad esprimersi se non con iniziative individuali e che fa tremenda fatica a muovere il pallone. Il Kairat ne approfitta e in ripartenza gela la New Balance Arena con la corsa solitaria di Marc Gual su una ripartenza nata da una palla persa da Samardzic sulla trequarti. Lo stesso serbo che dopo cinque minuti esce tra i fischi insieme a Rowe, lasciando campo a De Ketelaere e Zalewski. La reazione è quantomeno nervosa da parte di alcuni interpreti, mentre altri non sono proprio dentro la partita. Come Scamacca, che infatti esce a sua volta sotto un’abbondante pioggia di fischi, lasciando il posto a Krstovic e completando le sostituzioni di un attacco lontano dal livello richiesto.

Elmas sembra uno dei pochi in grado a dare una scossa e ci prova in ogni modo, anche chiamando Anarbekov all’intervento. La vera fortuna nerazzurra è che il Kairat non riesca a sfruttare le situazioni di ripartenza e le palle inattive e che lo svantaggio resti solo di un gol, ma soprattutto che l’allenatore Arutyunyan adotti una serie di cambiamenti alla squadra arroccandosi in difesa. E così la prima incertezza di Anarbekov viene punita da Krstovic da distanza ravvicinata, evitando una figura ancora peggiore, ma che certamente non rende onore alla maglia e alla città che questo gruppo di lavoro stanno rappresentando.

Atalanta-Kairat Almaty 1-1

Marcatori: 53′ Marc Gual, 82′ Krstovic

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74′ Zappacosta); Elmas, Pasalic; Kamaldeen (46′ Ederson), Samardzic (58′ De Ketelaere), Rowe (58′ Zalewski); Scamacca (67′ Krstovic). A disp. Sportiello, Sonzogni, Isoa, Navarro, Levak, Steffanoni. All. Sarri

Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulat (82′ Sadybekov), Mata; Tuyakbayev (63′ Jukkola), Mendonça (82′ Baibek), Oksanen; Edmilson (63′ Bekbolat), Marc Gual (73′ Tapalov). A disp. Kaimurza, Kurgin, Africo, Birkurmanov. All. Arutyunyan

Arbitro: Weinberger (Austria)

Ammoniti: Mendonça (20′), Kamaldeen (27′), Obric (39′), Scamacca (57′), Mrynskiy (86′), Bekbolat (88′) per gioco falloso; Jukkola (88′) per comportamento non regolamentare

Espulsi: –

Recupero tempo: pt 3′, st 0′

Spettatori: 18.218, incasso di € 293.912,14

Note: –

I gol

0-1 Marc Gual (53′) – L’ennesima palla persa sulla trequarti da un Samardzic troppo molle viene giocata subito in verticale verso Edmilson, che alza la testa e vede la corsa di Marc Gual che si infila tra Bernasconi e Obric, viene servito coi tempi giusti e tutto solo davanti a Carnesecchi lo spiazza con il sinistro.