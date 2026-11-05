Marco Masini arriva alla ChorusLife Arena per il suo tour

foto Marco Masini ph. SteBrovetto

Marco Masini, sul palco dell’Unipol Forum di Milano durante la prima data nei palasport, ha annunciato il nuovo tour che lo porterà nei teatri più importanti d’Italia tra aprile e maggio 2027.

Un ritorno nei teatri molto atteso dal pubblico per emozionarsi e ripercorrere insieme a Marco, in una dimensione più intima, oltre 35 anni di carriera attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.

Il 18 maggio sarà al Chorus Life Arena di Bergamo, una data a cura di LEG Live Emotion Group.

Birindelli Auto è automotive partner del tour.

Marco Masini. Nato a Firenze il 18 settembre 1964, eredita la passione per la musica dalla famiglia della madre, dimostrando già da piccolo un certo talento nel suonare e comporre a orecchio. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi e con questi comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di “Si può dare di più” (del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi), è concertista dal vivo nella tournée di Umberto Tozzi e in quella di Raf.

Nel 1990, 36 anni fa, la svolta: Bigazzi decide di produrlo facendolo partecipare al Festival di Sanremo con “Disperato”, brano scritto dall’artista insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati che vince la 40ª edizione del Festival nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e alla quale segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende più di 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar 1990.

In questi oltre 35 anni di carriera sono tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato con il suo pubblico, canzoni indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tante altre.

Nel tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare’’ – che nel 2025 ha celebrato, oltre ai suoi 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine” – il cantautore e cantastorie ha portato sul palcoscenico i brani che sono diventati amatissimi classici della musica italiana e quelli estratti dall’album “10 Amori” (Momy Records, Concerto Music/ BMG, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini), pubblicato nel 2024.

Tra il 24 e il 28 marzo 2006 partecipa insieme a Fedez alla 76edima edizione del Festival di Sanremo con “Male Necessario” (Fedez, Marco Masini), brano che si aggiudica il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

A marzo è uscito il nuovo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto

Music / BMG, disponibile nei formati CD e vinile e sulle piattaforme digitali https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

I biglietti sono in vendita da mercoledì 4 novembre, per gli iscritti al fan club a partire dalle ore 16.00 su Ticketone e per tutti alle ore 18.00 su TicketOne.it e Ticketmaster