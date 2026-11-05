Made Film Festival 2026, a Bergamo il cinema racconta il mondo dell’impresa

Dall’11 al 13 novembre torna la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Bergamo. Tre giorni di film, incontri e dibattiti per raccontare il lavoro, l’innovazione e le trasformazioni della società attraverso il linguaggio audiovisivo

Bergamo si prepara ad accogliere la quarta edizione di Made Film Festival, la manifestazione che mette in dialogo il mondo del cinema con quello dell’impresa. Dall’11 al 13 novembre, la città diventerà un punto d’incontro tra aziende, professionisti, creativi, studenti e appassionati, con un programma di proiezioni, incontri e dibattiti dedicati alla cultura d’impresa e alle trasformazioni del mondo del lavoro.

Promosso dalla Camera di Commercio di Bergamo, il Festival nasce con l’obiettivo di raccontare l’impresa attraverso le immagini, andando oltre i risultati economici per dare spazio alle persone, alle competenze, alle intuizioni e alle storie che contribuiscono allo sviluppo del territorio. Il claim scelto per l’edizione 2026, “L’impresa vista con gli occhi del cinema”, sintetizza una visione che unisce memoria industriale, creatività, innovazione e nuove tecnologie. Le principali iniziative si svolgeranno tra Spazio Daste e Schermo Bianco, con un appuntamento dedicato ai giovani nella Sala Sestini del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni.

Giovanni Zambonelli, Presidente della Camera di Commercio di Bergamo afferma: “Valorizzare l’impresa e il sistema economico territoriale è la ragion d’essere del sistema camerale. La Camera di commercio di Bergamo ha scelto da tempo di interpretare pienamente questa mission allargando lo sguardo alla cultura d’impresa e del lavoro che tanto appartiene al nostro territorio. Made Film Festival, utilizzando lo strumento dell’audiovisivo, esprime quindi la volontà di raccontare l’impresa e il suo ‘saper fare’ non solo come motore economico, ma anche come dimensione valoriale e sociale. Organizzare un festival che unisce il linguaggio del cinema a quello dell’economia significa investire in una nuova narrazione che genera visione, attrattività e competitività, anche oltre i confini nazionali. Inoltre, la sua portata educativa sulle nuove generazioni contribuisce a restituire una conoscenza più consapevole della dimensione aziendale, luogo di relazioni, di storie di innovazione e di competenze”.

Per Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo: “In una città come Bergamo, dove il lavoro e la capacità di fare impresa sono parte fondamentale della nostra identità, Made Film Festival ha saputo costruire un dialogo originale tra cultura e mondo produttivo. Nato nel 2023, nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, il Festival arriva alla quarta edizione confermandosi un appuntamento riconoscibile per la città. Attraverso il cinema, Made racconta le imprese, ma soprattutto le persone, le competenze e le trasformazioni del mondo del lavoro. L’incontro con i linguaggi artistici offre nuove prospettive al mondo produttivo e opportunità per le professioni culturali. Una relazione capace di rendere visibile processi industriali e innovazioni, avvicinando così le nuove generazioni alla cultura del lavoro e alla creatività”.

Il Segretario generale della Camera di Commercio Maria Paola Esposito

Maria Paola Esposito, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bergamo dichiara: “Con Made Film Festival la cultura d’impresa diventa motore di sviluppo condiviso, mettendo in relazione istituzioni e imprese, formazione e creatività. Il Festival genera ricadute concrete sul territorio, attivando filiere locali, coinvolgendo giovani talenti e valorizzando le imprese creative. Un risultato reso possibile anche dalla rete di enti culturali, fondazioni, università, istituzioni, sponsor e partner che credono nella forza della narrazione e delle immagini per creare opportunità di crescita economica e

territoriale. MADE è per la Camera di Commercio di Bergamo uno strumento che stimola la capacità delle imprese a comunicare il proprio valore”.

Da sinistra Eugenio Sorrentino, l'assessore Sergio Gandi e la sindaca Elena Carnevali

“Made dimostra come il lavoro sia una forma profonda di cultura e di relazione umana – evidenza Sergio Gandi, Assessore alla cultura – . Portare il cinema d’impresa in sala significa dare voce, volto e dignità alle persone che ogni giorno trasformano il nostro territorio. In un’epoca di grandi mutamenti tecnologici, lo sguardo degli autori ci insegna a umanizzare l’innovazione, superando i numeri dei bilanci per raccontare la passione, l’etica e la responsabilità sociale delle imprese. Il festival diventa così una bussola anche per le nuove generazioni, per aiutarle a riscoprire il senso del fare come spazio di espressione e di futuro. Il festival ribadisce che la produzione culturale non è un semplice elemento decorativo, ma lo strumento guida con cui interpretiamo le trasformazioni del presente. Made è l’osservatorio dove arte e comunità si incontrano per immaginare insieme il mondo che stiamo costruendo”.

“Esplorare il mondo dell’impresa attraverso le immagini cinematografiche consente di rappresentare il mondo del lavoro in tutte le sue dimensioni, fissandone storicità e caratterizzazioni – rimarca Giovanni Sanga, presidente di Sacbo -. Made Film Festival contribuisce ad arricchire l’archivio audiovisivo del tessuto economico territoriale conferendogli un valore enciclopedico. Il focus di questa edizione sulla Bike Economy lega il festival a Milan Bergamo Airport, primo scalo europeo”.

Daniele Pastore, direttore regioanle Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo

Per Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “Rinnoviamo il sostegno a Made Film Festival, un’iniziativa che valorizza Bergamo e la sua straordinaria capacità di coniugare impresa, innovazione e cultura. Come Banca dei Territori, siamo impegnati a sostenere la crescita delle comunità e delle eccellenze locali e anche il settore audiovisivo, che supportiamo da anni con competenze specialistiche e strumenti dedicati. Crediamo infatti che il cinema d’impresa sia un mezzo efficace per raccontare il valore, le storie e il saper fare delle nostre aziende, contribuendo a rafforzarne la competitività e la visibilità”.

Infine, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore sottolinea: “Mi permetto di segnalare la qualità dei lavori in concorso perché spaziano dal racconto di persone che hanno fatto e fanno impresa, al valore del saper fare anche nel mondo non profit, al legame con la cultura e non solo di impresa. Sono emerse l’umanità, la visione, la competenza, l’artigianato che sono le caratteristiche del tessuto sociale e imprenditoriale della Bergamo produttrice ed esportatrice, che unisce il saper fare antico a una realtà economica proiettata verso il futuro”.

Tre giornate tra proiezioni, incontri e nuove generazioni

Il programma si aprirà mercoledì 11 novembre con Made Young, il percorso dedicato agli studenti che hanno partecipato a laboratori, lezioni e workshop sulle tecniche del linguaggio cinematografico. Saranno proprio i ragazzi a votare il cortometraggio preferito, assegnando il Premio Made Young, che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva.

Nel pomeriggio spazio alla Made Competition, con le prime proiezioni dei corporate movie finalisti. L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 19.30 allo Spazio Daste, con un incontro tra l’attore Alessio Boni e il giovane regista Zeno Castaldi, dedicato al valore delle storie come strumenti di conoscenza e trasformazione.

La serata proseguirà con “Il tempo di un sogno”, cortometraggio realizzato da Castaldi nell’ambito della residenza artistica promossa dal Festival. L’opera intreccia memoria personale, cultura manifatturiera e innovazione tecnologica attraverso la storia di un imprenditore impegnato nel settore del ciclismo ad alte prestazioni.

Alle 21.30 sarà invece proiettato “Tempi moderni” di Charlie Chaplin. Il celebre film del 1936 offrirà l’occasione per riflettere sull’organizzazione industriale, sul progresso tecnologico e sul rapporto tra uomo e macchina, temi che conservano una sorprendente attualità.

Dalla memoria industriale alla sostenibilità

Giovedì 12 novembre il Festival si concentrerà anche sulle opportunità di collaborazione tra imprese e creativi. Con Made to B prenderà vita un appuntamento di networking B2B rivolto ad aziende, registi, agenzie di comunicazione e società di produzione, con l’obiettivo di promuovere il corporate movie come strumento di comunicazione e valorizzazione dell’identità aziendale.

Alle 17 è in programma il talk “Past Forward – Dati, memoria e patrimonio d’impresa”, dedicato al valore strategico della memoria aziendale. Archivi, prodotti, brevetti, competenze e processi produttivi saranno al centro di un confronto sulle modalità con cui il patrimonio storico può diventare una risorsa per affrontare il futuro.

Alle 18.30 la collaborazione Gamec x Made In porterà sullo schermo “Forse dovevo rimanere a casa” di Lorenzo Silvestri, cortometraggio che mette in relazione la memoria personale con quella d’impresa, partendo dagli spazi domestici e dagli archivi della Fondazione Dalmine.

La giornata si concluderà con “L’ultimo turno” di Petra Volpe, film ambientato in un reparto ospedaliero sovraffollato che affronta temi importanti come il lavoro femminile, il logoramento professionale e la sostenibilità del sistema sanitario.

Bike Economy e intelligenza artificiale protagoniste



Venerdì 13 novembre l’attenzione si sposterà sulla mobilità sostenibile e sulle nuove frontiere tecnologiche. Il talk “BFF – Bike for Future” approfondirà il ruolo della bicicletta come elemento di collegamento tra tradizione manifatturiera, innovazione industriale, turismo sostenibile e nuove forme di mobilità. Un tema particolarmente significativo per il territorio bergamasco e per il suo sistema produttivo. Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà la volta di “Aiconic – Quando i dati della memoria diventano storie”, incontro dedicato alle potenzialità dell’intelligenza artificiale nella trasformazione dei grandi patrimoni di dati e informazioni in nuove forme di narrazione. Il confronto coinvolgerà rappresentanti del mondo della ricerca, dell’industria culturale, dei media e delle imprese.

La competizione e la serata finale



Cuore della manifestazione sarà anche quest’anno Made Competition, con una selezione di corporate movie dedicati alle imprese, alle persone, ai prodotti, ai territori, alla cultura manifatturiera, all’innovazione e alla sostenibilità. I film finalisti si contenderanno il Premio Made Film Festival per il miglior Corporate Movie, assegnato da una giuria composta da Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, Antonella Bilotto, direttrice del Centro per la Cultura d’Impresa, e Marina Marzotto, fondatrice di Propaganda Italia.