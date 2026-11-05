Libera Isola e Valle Imagna, la “Settimana della memoria” tra lotta alle mafie e condizione giovanile

Sarà dedicata a un tema di stretta attualità – la condizione giovanile, il rischio di criminalizzazione e le esperienze di prevenzione e inclusione sociale – la “Settimana della memoria” organizzata tra il 6 e il 19 novembre dal Presidio dell’Isola Bergamasca-Valle Imagna dell’associazione Libera.

L’iniziativa ricorda le figure di Gaetano Giordano (commerciante assassinato dalle mafie a Gela il 10 novembre 1992 per essersi rifiutato di pagare il pizzo, e oggi sepolto ad Almè dove da tempo risiedevano i fratelli Michele e Teresa) e di Rita Atria (giovanissima appartenente a una famiglia mafiosa, poi divenuta testimone di giustizia e scomparsa tragicamente il 26 luglio 1992), con l’obiettivo di tenere viva la loro storia e trasformarla in un impegno concreto di educazione alla legalità, a partire proprio dalle nuove generazioni.

“Giovani… Non solo punizione” è il titolo scelto per questa edizione, articolata su quattro appuntamenti:

– Venerdì 6 novembre, alle ore 20,30 alla chiesa parrocchiale di Villa d’Almè, in occasione della Messa in commemorazione delle vittime delle guerre e della violenza, sarà ricordato Gaetano Giordano.

– Martedì 10 novembre, alle ore 20,30 all’oratorio di Ponteranica Alta (via IV Novembre), si terrà l’incontro “Prevenzione e promozione sono possibili”, con interventi dei giovani della cooperativa La Paranza, impegnata a creare opportunità di lavoro per i giovani del rione Sanità di Napoli, e di Salvatore Inguì, assistente sociale, già direttore dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Palermo.

– Sabato 14 novembre, alle ore 19,30, l’oratorio di Bonate Sopra (via Papa Giovanni XXIII, 3) ospiterà la “Cena della legalità e della giustizia” con i prodotti di Libera Terra coltivati nelle terre confiscate alle mafie. Durante la cena interverrà in collegamento Franca Evangelista, vedova di Gaetano Giordano. Quota di partecipazione 20 € a persona (10 € per bambini sotto i 10 anni), prenotazioni entro il 9 novembre al numero 339/7937189 (sms o WhatsApp) o alla mail giocami1953@gmail.com

– Giovedì 19 novembre, alle ore 20,30 nel salone dell’oratorio di Almenno San Salvatore (via Cappuccini, 1), la rassegna si concluderà con un panel di confronto tra i gruppi giovanili del territorio (in collaborazione con il gruppo Oltre di Almenno San Salvatore).

“Recenti normative, dal decreto Caivano a quello contro le bande di minori (i cosiddetti maranza), trattano la realtà giovanile come se fosse solo una questione criminale – spiegano gli organizzatori –. Nella Settimana della memoria di quest’anno vorremmo proporre sui giovani sguardi diversi, di fiducia, di sostegno, di promozione. Perché i giovani non sono il futuro del nostro Paese, ma ne sono già il presente”.