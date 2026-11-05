“L’Europa dei territori”: a Bergamo arriva il Festival delle Comunità Rurali

Bergamo. Cinque territori, cinque giorni di incontri ed un obiettivo: avvicinare l’Europa alle comunità locali, partendo dalle esigenze e dalle risorse dei territori. Dal 16 al 20 novembre arriva “L’Europa dei Territori – Festival delle Comunità Rurali”, un’iniziativa promossa dalla Provincia di Bergamo attraverso Europe Direct Bergamo, in collaborazione con i Gal del territorio e con la partecipazione degli Enti Parco e della Rete Bibliotecaria Bergamasca.

Il progetto, presentato giovedì 5 novembre in Provincia, coinvolgerà diverse aree della Bergamasca con incontri dedicati a temi strategici per il futuro delle comunità: giovani e lavoro, turismo sostenibile, innovazione, sviluppo rurale, biblioteche, gestione forestale e valorizzazione del patrimonio naturale.

L’idea è quella di superare la percezione di un’Europa distante, spesso associata soltanto a istituzioni e burocrazia, per mostrare come le politiche comunitarie possano tradursi in opportunità concrete per cittadini, imprese e amministrazioni locali.

“Con questo progetto vogliamo cercare di avvicinare i cittadini all’Europa e far capire che ci sono opportunità per fare squadra e portare avanti iniziative che possono migliorare la vita delle comunità”, ha spiegato Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo.

Sulla stessa linea Claudio Bolandrini, consigliere provinciale delegato all’Ufficio Europa: “Vogliamo rafforzare il dialogo tra Europa e comunità locali, riconoscendo ai territori un ruolo da protagonisti nella costruzione delle strategie di sviluppo futuro”. L’obiettivo è anche favorire nuove collaborazioni e accompagnare gli enti nella progettazione, così da intercettare le risorse europee. “Nel 2025 la Provincia ha sostenuto con 60 mila euro la presentazione di 8 progetti. Di questi 4 progetti sono stati finanziati dall’Unione Europea con 250.000 euro”, conclude Bolandrini.

Il filo conduttore dell’iniziativa è la collaborazione. I diversi appuntamenti vogliono mettere in relazione esperienze che spesso procedono separatamente, valorizzando competenze e progettualità già presenti nella Bergamasca. “Il nostro obiettivo sta nel portare valore a quello che c’è già – è il concetto espresso da Gloria Cornolti, responsabile Servizi Sviluppo territoriale, Ufficio Europa, Pari opportunità, Turismo, Sport e Cultura della Provincia di Bergamo, durante la presentazione -. La Bergamasca, infatti, può già contare su numerose realtà che lavorano in una prospettiva europea. Il festival vuole far emergere queste esperienze, connetterle e trasformarle in nuove opportunità”.

Gli appuntamenti in calendario

Si parte lunedì 16 novembre a Zogno, alle 9, alla Green House del GAL Valle Brembana 2020. Al centro dell’incontro ci saranno gli Smart Villages, modelli di sviluppo che puntano sull’innovazione e sulla collaborazione tra Comuni per rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita nelle comunità rurali.

Un tema che, come ha spiegato Silvano Gherardi, vicepresidente del GAL Valle Brembana 2020, passa soprattutto dalla capacità di condividere progetti e risorse. L’esperienza della Via dei Mercanti, che coinvolge i Comuni dell’Alta Valle e le associazioni locali, sarà uno degli esempi raccontati durante l’incontro.

Martedì 17 novembre sono previsti due appuntamenti. Alle 11, nella Sala Viterbi della Provincia di Bergamo, si parlerà del ruolo delle biblioteche come presidi culturali e strumenti di cooperazione europea. Nel pomeriggio, alle 17, la Sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini di Lovere ospiterà un confronto sul turismo sostenibile e sulle destinazioni intelligenti, con un approfondimento sull’utilizzo dei dati e dell’intelligenza artificiale per valorizzare le risorse locali.

Mercoledì 18 novembre, alle 9, l’Istituto Alberghiero di Torre Boldone sarà la sede di un incontro dedicato ai giovani, alle opportunità professionali e formative e al rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

L’attenzione sarà rivolta anche alle possibilità offerte dalle economie rurali, dal turismo sostenibile e dalle produzioni locali. Vittorio Rinaldi, animatore del GAL Colline Bergamasche, ha sottolineato l’importanza di far conoscere alle nuove generazioni le opportunità di studio, ricerca e lavoro che possono nascere anche lontano dai grandi centri urbani.

Il festival proseguirà giovedì 19 novembre, alle 17, alla Rocca Viscontea di Romano di Lombardia. L’appuntamento sarà dedicato alle aree protette, alla gestione del territorio e alla valorizzazione del patrimonio naturale. Tra i temi affrontati ci saranno la gestione forestale, i servizi ecosistemici, la resilienza dei territori e il recupero delle aree montane.

Un’occasione per riflettere anche sul rapporto tra tutela ambientale e attività agricole. “La sfida è far sì che la tutela ambientale e i servizi ecosistemici non siano un freno all’agricoltura, ma possano diventare un vantaggio per gli stessi agricoltori”, ha spiegato Gabriele Riva, dell’ufficio del Parco del Serio.

La settimana si concluderà venerdì 20 novembre a Clusone, alle 9, nella Sala Assemblee della Comunità Montana Valle Seriana. Il tema sarà la gestione forestale e il futuro delle economie di montagna, con un approfondimento sul progetto di cooperazione territoriale Forestlink.