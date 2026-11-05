“Le cose che contano”, all’Incrocio Quarenghi mostra del Laboratorio Tantemani

Attraverso immagini, colori e pensieri con i partecipanti del Laboratorio, persone con disabilità cognitiva o che vivono situazioni di fragilità, sono stati approfonditi e raccontati temi che ci riguardano da vicino e da lontano, trasformando le ricorrenze in spunti per guardare il mondo con occhi diversi. Perché ci sono cose che meritano di essere ricordate, condivise e celebrate: le cose che contano, per noi.