Bergamo|
“Le cose che contano”, all’Incrocio Quarenghi mostra del Laboratorio Tantemani
L’esposizione, che vede protagonisti tanti lavori creativi, si potrà visitare dal 19 al 30 novembre
Un nuovo appuntamento del Laboratorio Tantemani, progetto della Cooperativa sociale Patronato San Vincenzo, che porta i suoi lavori creativi in una mostra alla Libreria Incrocio Quarenghi, in via Giacomo Quarenghi 32 a Bergamo.
Una raccolta di grafiche realizzate nel corso dell’ultimo anno dal Laboratorio Tantemani per celebrare anniversari e giornate mondiali: occasioni per fermarsi, ricordare, prendere posizione e dare spazio a ciò che riteniamo importante.
Attraverso immagini, colori e pensieri con i partecipanti del Laboratorio, persone con disabilità cognitiva o che vivono situazioni di fragilità, sono stati approfonditi e raccontati temi che ci riguardano da vicino e da lontano, trasformando le ricorrenze in spunti per guardare il mondo con occhi diversi. Perché ci sono cose che meritano di essere ricordate, condivise e celebrate: le cose che contano, per noi.
Dalla Giornata della consapevolezza sull’Autismo a omaggi a personaggi storici come Antoni Gaudì e Rosa Parks, ma anche l’anniversario della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Costituzione Italiana, non mancano ricordi delle figure più iconiche della musica e dello spettacolo. Un’occasione per far conoscere le idee e i pensieri di Tantemani alla città, chi ci piace e su cosa riflettiamo.
La mostra si svolge dal 19 al 30 novembre , visitabile negli orari di apertura della Libreria, con inaugurazione giovedì 19 novembre alle 17.30 in presenza degli e delle utenti del Laboratorio.
Orari
Lunedì dalle 15.00 alle 19.30
Da Martedì a Sabato dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.30
Domenica Chiuso
Informazioni: tantemani.it – IG: tantemani_pigmenti FB: tantemani