L'intervento|
Lavori sui binari per lo scambio con la linea T2: domenica T1 sospesa tra Ranica e Bergamo
Per garantire la mobilità dei passeggeri sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus ATB tra la fermata tramviaria di Ranica e il capolinea provvisorio all’Autostazione di Bergamo
Domenica 8 novembre 2026 il servizio tramviario della linea T1 Bergamo-Albino sarà temporaneamente sospeso nel tratto tra Ranica e Bergamo per consentire i lavori sui binari della linea T1, in corrispondenza degli scambi di collegamento con la nuova linea T2 Bergamo–Villa d’Almè.
Per garantire la mobilità dei passeggeri sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus ATB tra la fermata tramviaria di Ranica e il capolinea provvisorio all’Autostazione di Bergamo.
Per l’intera giornata, tram e navette sostitutive circoleranno con una frequenza di 30 minuti, secondo gli orari festivi, consultabili presso le fermate e sul sito TEB.
I passeggeri diretti a Bergamo, provenienti da Albino con il tram, dovranno scendere alla fermata di Ranica e proseguire il viaggio con le navette ATB, che seguiranno il seguente percorso:
Ranica: via Manzoni 23, in prossimità della fermata TEB
Torre Boldone: Torre Boldone Reich fr. 11 (fermata ATB n. 355)
Bergamo, via Corridoni: Corridoni 74c (fermata ATB n. 356), Corridoni – Radini Tedeschi (fermata ATB n. 357), Corridoni 46a (fermata ATB n. 358), Corridoni 34 (fermata ATB n. 359)
Bergamo, via A. Maj: Maj 32 (fermata ATB n. 157)
Bergamo, Autostazione di Bergamo in piazzale Marconi (pensilina n. 5)
Per il viaggio verso Albino, le navette ATB partiranno dall’Autostazione di Bergamo e raggiungeranno la fermata tramviaria di Ranica, effettuando il seguente percorso:
Bergamo, Autostazione di Bergamo in piazzale Marconi (pensilina n. 5)
Bergamo, via A. Maj: Maj 35b (fermata ATB n. 136)
Bergamo, via Corridoni: Corridoni 25 (fermata ATB n. 347), Corridoni 39 (fermata ATB n. 348), Corridoni 73 (fermata ATB n. 349), Corridoni fr.76 (fermata ATB n. 351)
Torre Boldone: Torre Boldone Reich 15 (fermata ATB n. 352)
Ranica: via Manzoni 23, in prossimità della fermata TEB
A Ranica i passeggeri potranno proseguire il viaggio verso Albino con i tram della linea T1.
Ai capolinea provvisori delle navette ATB di Bergamo e Ranica sarà presente personale TEB per fornire informazioni e assistenza ai passeggeri.
Il servizio tramviario riprenderà regolarmente lunedì 9 novembre.