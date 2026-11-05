Lavori sui binari per lo scambio con la linea T2: domenica T1 sospesa tra Ranica e Bergamo

Domenica 8 novembre 2026 il servizio tramviario della linea T1 Bergamo-Albino sarà temporaneamente sospeso nel tratto tra Ranica e Bergamo per consentire i lavori sui binari della linea T1, in corrispondenza degli scambi di collegamento con la nuova linea T2 Bergamo–Villa d’Almè.

Per garantire la mobilità dei passeggeri sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus ATB tra la fermata tramviaria di Ranica e il capolinea provvisorio all’Autostazione di Bergamo.

Per l’intera giornata, tram e navette sostitutive circoleranno con una frequenza di 30 minuti, secondo gli orari festivi, consultabili presso le fermate e sul sito TEB.

I passeggeri diretti a Bergamo, provenienti da Albino con il tram, dovranno scendere alla fermata di Ranica e proseguire il viaggio con le navette ATB, che seguiranno il seguente percorso:

Per il viaggio verso Albino, le navette ATB partiranno dall’Autostazione di Bergamo e raggiungeranno la fermata tramviaria di Ranica, effettuando il seguente percorso:

Ai capolinea provvisori delle navette ATB di Bergamo e Ranica sarà presente personale TEB per fornire informazioni e assistenza ai passeggeri.