Krstovic: “Ci manca un clic per vincere tutte le partite, questa squadra è troppo forte”

La partita – “Abbiamo creato tante occasioni, è mancata fortuna per sbloccarla. Dopo il gol stavolta abbiamo reagito, non siamo rimasti a testa bassa. Avremmo voluto vincere, ma mancavano pochi minuti”.

Il momento difficile – “Ci manca solo un clic per andare avanti, questa squadra è troppo forte. Abbiamo fuori tanti giocatori, vogliamo vincere contro il Monza, dopo la sosta andremo sicuramente a vincere tutte le partite. Tutti vogliamo stare più in alto, anche i tifosi che ci danno sempre una mano anche se non vinciamo. Ora è un momento difficile, siamo in ritiro tutti insieme, siamo come una famiglia e parliamo tutti. I risultati arriveranno. Manca un po’ di fiducia, tutti ci guardiamo in faccia e parliamo, ora vogliamo sistemare tutte le cose per vincere domenica”.