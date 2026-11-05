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Il week-end al cinema: arriva il film su Giulia Cecchettin

5 novembre 2026 | 07:00
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Il week-end al cinema: arriva il film su Giulia Cecchettin
Se domani non torno – Film su Giulia Cecchettin – Foto film Uci

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end

Arriva al cinema “Se domani non torno”, il film basato sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin, giovane studentessa universitaria vittima di un femminicidio l’11 novembre 2023. Diretto da Paola Randi, racconta la storia di una famiglia come tante, nel Nord-Est d’Italia, la cui quotidianità viene improvvisamente sconvolta.

Altra novità sul grande schermo è costituita da “Hope”: il film, diretto da Na Hong-jin, si svolge nel remoto villaggio portuale di Hope Harbor, non lontano dalla zona demilitarizzata che separa le due Coree.

Completano il quadro dei nuovi arrivi “Il gatto col cappello”, l’horror “The Nameless Ballad” e “Wild Horse Nine”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Clayface”, “Ice Cream Man”, “It Ends”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “L’estranea”, “Mammina” e “Primetime”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

CINETEATRO SAN FILIPPO NERI a Nembro
I film al Cineteatro San Filippo Neri a Nembro

SABATO 7 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

CINETEATRO SAN FILIPPO NERI a Nembro
I film al Cineteatro San Filippo Neri a Nembro

DOMENICA 8 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

CINETEATRO SAN FILIPPO NERI a Nembro
I film al Cineteatro San Filippo Neri a Nembro

 

Se domani non torno – Film su Giulia Cecchettin – Foto film Uci