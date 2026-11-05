Il cartellone|
Il week-end al cinema: arriva il film su Giulia Cecchettin
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end
Arriva al cinema “Se domani non torno”, il film basato sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin, giovane studentessa universitaria vittima di un femminicidio l’11 novembre 2023. Diretto da Paola Randi, racconta la storia di una famiglia come tante, nel Nord-Est d’Italia, la cui quotidianità viene improvvisamente sconvolta.
Altra novità sul grande schermo è costituita da “Hope”: il film, diretto da Na Hong-jin, si svolge nel remoto villaggio portuale di Hope Harbor, non lontano dalla zona demilitarizzata che separa le due Coree.
Completano il quadro dei nuovi arrivi “Il gatto col cappello”, l’horror “The Nameless Ballad” e “Wild Horse Nine”.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Clayface”, “Ice Cream Man”, “It Ends”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “L’estranea”, “Mammina” e “Primetime”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.
GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE
VENERDI’ 6 NOVEMBRE
CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo
SABATO 7 NOVEMBRE
DOMENICA 8 NOVEMBRE
CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate
Se domani non torno – Film su Giulia Cecchettin – Foto film Uci