Hai un’idea o una startup innovativa? Ancora pochi giorni per candidarsi all’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo

Al POINT di Dalmine un ecosistema integrato che mette a disposizione uffici dedicati, mentoring, percorsi formativi e consulenza specialistica per far nascere e consolidare nuove iniziative imprenditoriali ad alto potenziale tecnologico e di servizi

C’è tempo fino alle 12 di venerdì 20 novembre 2026 per cogliere le opportunità del bando 2027 dell’Incubatore d’Impresa promosso da Bergamo Sviluppo, l’azienda speciale della Camera di commercio di Bergamo. Forte di un’esperienza pluriennale al fianco di aspiranti imprenditori e neoimprese, l’ente rinnova il proprio sostegno a chi intende avviare o irrobustire un’attività, mettendo a disposizione un ambiente strutturato dove trasformare un’intuizione embrionale in una proposta d’impresa solida, competitiva e sostenibile nel tempo.

Il bando si articola in due sezioni: la prima dedicata al terziario e ai servizi innovativi, la seconda indirizzata al manifatturiero ad alto contenuto tecnologico. Per entrambe le categorie, la finalità primaria è presidiare il momento più delicato della traiettoria d’impresa, aiutando i promotori a convertire il potenziale progettuale in risultati tangibili attraverso la perfetta integrazione tra innovazione, solidità gestionale e visione sostenibile nel tempo.

La cornice operativa dell’iniziativa è il POINT di Dalmine, sede dell’Incubatore e baricentro dinamico del progetto, pensato per accelerare lo sviluppo delle realtà più promettenti. Chi verrà selezionato a seguito della presentazione della domanda, potrà beneficiare di spazi attrezzati adibiti a ufficio, percorsi didattici specifici sulle tematiche dello startup d’impresa, azioni promozionali e occasioni di networking, oltre ad attività di mentoring per potenziare le abilità interne e 25 ore di consulenza personalizzata con professionisti dedicati.

L’inoltro delle candidature dovrà avvenire esclusivamente per via telematica tramite il modulo disponibile nella sezione “Come accedere” del sito www.incubatore.bergamo.it. La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae dei partecipanti e dal business plan dell’idea, compilato sul modello ufficiale reperibile sul sito citato. Seguirà una fase di colloqui di valutazione, mirata a scandagliare il livello innovativo e l’originalità della proposta, le attitudini dei proponenti, la fattibilità e tenuta del progetto nel tempo, oltre alla sua idoneità a produrre impatti positivi in termini di sviluppo e auto-occupazione.