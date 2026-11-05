Giornata mondiale del diabete: le iniziative dell’Asst Bergamo Ovest

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete (che ricorre ogni anno il 14 novembre), la SSD Malattie Endocrine Diabetologia dell’ASST Bergamo Ovest, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Bergamaschi O.D.V. (Sezione Bassa Bergamasca), promuove due importanti momenti dedicati alla prevenzione, all’informazione e alla sensibilizzazione:

Lo Stand della Prevenzione in Ospedale

Quando: Venerdì 13 novembre 2026, dalle ore 07:30 alle ore 12:00.

Dove: Percorso Giallo (corridoio prima del CUP), Ospedale di Treviglio-Caravaggio.

Evento: Un punto informativo sulla prevenzione e cura del diabete, con possibilità di effettuare gratuitamente la prova della glicemia e la misurazione dei parametri vitali. Sarà, inoltre, attivo il punto per sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale (ed eventuali co-somministrazioni).

È consigliato presentarsi preferibilmente a digiuno.

“Voci che danno voce… al diabete, alla ricerca, al futuro” – Concerto al TNT

Quando: Sabato 14 novembre 2026, alle ore 21:00 (ingresso libero).

Dove: TNT – Teatro Nuovo Treviglio (con il patrocinio del Comune di Treviglio).

Evento: Una serata di musica e sensibilizzazione che si aprirà, dopo i saluti istituzionali, con un breve momento divulgativo presentato dalla Dottoressa Giancarla Meregalli, Responsabile della SSD Malattie Endocrine Diabetologia dell’ASST Bergamo Ovest, in cui interverrà il Dottor Roberto Trevisan, medico endocrinologo e diabetologo, Direttore della SC Malattie Endocrine 1 – Diabetologia dell’Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e docente presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

A seguire, il palcoscenico si animerà con le esibizioni del Coro Calycanthus (diretto da Franco Forloni, con il M° Luca Legnani all’organo) e la partecipazione del trio La Dolce Vita Ensemble (formato dal soprano Iana Pirola, dal pianista Stefano Chiappa e dal violinista Fabio Pirola).

Lorenzo Mussi, Vice Presidente dell’Associazione Diabetici Bergamaschi “Il diabete di tipo 2 progredisce spesso in modo silenzioso, senza sintomi evidenti: per molte persone sono proprio le complicanze a rappresentare il primo segnale della malattia. Per questo, con le iniziative di sensibilizzazione, l’Associazione si impegna a favorire la diagnosi precoce del diabete e a prevenirne le complicanze. Con la Diabetologia dell’ASST Bergamo Ovest il rapporto è molto stretto: insieme organizziamo eventi, camminate, stand e convegni per parlare di diabete. Quest’anno gli appuntamenti saranno due: uno stand dedicato alla prevenzione, dove sarà possibile misurare i principali parametri e sottoporsi alle vaccinazioni, e un momento di svago, il concerto”.

Le dichiarazioni

Antonio Manfredi, Direttore Sanitario della ASST Bergamo Ovest

“La Giornata mondiale del Diabete rappresenta un’occasione importante per promuovere la prevenzione, sensibilizzare i cittadini e diffondere una maggiore consapevolezza su una patologia che coinvolge tante persone e le loro famiglie. Agire tempestivamente contro il diabete è importante: nel mondo, 1 adulto su 9 vive attualmente con il diabete, 635 milioni di adulti presentano un rischio elevato di sviluppare il diabete di tipo 2 e circa la metà delle persone con diabete di tipo 2 presenta già delle complicanze al momento della diagnosi. Con le iniziative organizzate dalla nostra ASST, vogliamo avvicinare la comunità a questi temi attraverso momenti d’informazione, attività di prevenzione e occasioni di condivisione.”.

Rosetta Gagliardo, Commissario Straordinario della ASST Bergamo Ovest

“Sono particolarmente felice che queste iniziative nascano dalla collaborazione con l’Associazione Diabetici Bergamaschi, una realtà preziosa che, grazie all’impegno dei suoi volontari, ci affianca non solo in occasioni come questa, ma anche nella quotidianità della nostra Diabetologia. La collaborazione tra professionisti sanitari e volontari è un valore fondamentale: rafforza il legame con il territorio e mette al centro le persone, promuovendo una cultura della salute fondata su informazione, prevenzione e vicinanza ai cittadini. Un ringraziamento va al Comune di Treviglio, per il patrocinio e per la disponibilità del bellissimo TNT, e al Coro Calycanthus e al trio La Dolce Vita Ensemble, che ci allieteranno con le loro esibizioni”.

Giancarla Meregalli, Resp. SSD Malattie Endocrine-Diabetologia

“La cura del diabete richiede un vero lavoro di squadra, che coinvolge medici, infermieri, dietisti, pazienti e famiglie: ogni giorno chi vive con la malattia compie scelte importanti, a tavola, nel movimento e nel controllo dei propri valori, e il nostro compito è accompagnarlo con consapevolezza e fiducia. Per questo è importante uscire dall’ambulatorio e incontrare i cittadini: allo stand nell’Ospedale di Treviglio dedicato alla prevenzione, potranno confrontarsi direttamente con i nostri professionisti e i volontari dell’Associazione Diabetici Bergamaschi, mentre il concerto unirà alla musica un momento s carattere scientifico e divulgativo sulle novità della cura del diabete. Sono occasioni per ricordare che prendersi cura di sé inizia da gesti quotidiani, come un’alimentazione equilibrata, un po’ di attività fisica e controlli periodici”.

Il 14 novembre 2026 ricorre la Giornata Mondiale contro il Diabete, istituita dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione sul diabete e sulla sua prevenzione e gestione.

Con una prevalenza in continua crescita, il diabete è considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) quale priorità globale per tutti i sistemi sanitari.