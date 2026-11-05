Atalanta-Kairat Almaty, le formazioni ufficiali: Scamacca e Kamaldeen titolari, occasione Idele
Sarri schiera Elmas in mediana al fianco di Pasalic, Rowe e Samardzic completano la trequarti. Prima da titolare per il classe 2007, in una difesa tutta cresciuta nel settore giovanile
Ampie rotazioni per Maurizio Sarri in occasione della sfida con il Kairat Almaty: l’Atalanta resta con l’ormai classico 4-2-3-1, ma con numerosi cambi rispetto alla sfida di lunedì con il Parma.
A centrocampo non c’è capitan Ederson, ma soltanto Pasalic affiancato da Elmas che arretra il baricentro. Rivoluzionata la trequarti: prima da titolare in stagione per Kamaldeen insieme a Samardzic e Rowe, unico confermato nel reparto offensivo. La prima punta scelta da Sarri non è infatti Nikola Krstovic, bensì Gianluca Scamacca, appena rientrato dopo una settimana di stop.
In difesa c’è la prima occasione per il classe 2007 Javison Idele, dopo essere subentrato contro il Pafos e il Parma, a destra a completare la linea che vede anche Scalvini, Obric e Bernasconi, con Zappacosta in panchina dove ci sono anche altri giovani come Isoa (2008) e Navarro (2007). Particolarità: tutta la difesa titolare è frutto del lavoro del settore giovanile nerazzurro.
Atalanta-Kairat Almaty, le formazioni ufficiali
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Kamaldeen, Samardzic, Rowe; Scamacca. All. Sarri
A disp. Sportiello, Sonzogni, Isoa, Navarro, Zappacosta, Ederson, Levak, Steffanoni, Zalewski, De Ketelaere, Krstovic.
Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulat, Mata; Tuyakbayev, Mendonça, Oksanen; Gual, Edmilson. All. Arutyunyan
A disp. Kaimurza, Kurgin, Africo, Sadybekov, Baibek, Birkurmanov, Jukkola, Tapalov, Bekbolat.