Atalanta-Kairat Almaty, le formazioni ufficiali: Scamacca e Kamaldeen titolari, occasione Idele

A centrocampo non c’è capitan Ederson, ma soltanto Pasalic affiancato da Elmas che arretra il baricentro. Rivoluzionata la trequarti: prima da titolare in stagione per Kamaldeen insieme a Samardzic e Rowe , unico confermato nel reparto offensivo. La prima punta scelta da Sarri non è infatti Nikola Krstovic, bensì Gianluca Scamacca , appena rientrato dopo una settimana di stop.

In difesa c’è la prima occasione per il classe 2007 Javison Idele, dopo essere subentrato contro il Pafos e il Parma, a destra a completare la linea che vede anche Scalvini, Obric e Bernasconi, con Zappacosta in panchina dove ci sono anche altri giovani come Isoa (2008) e Navarro (2007). Particolarità: tutta la difesa titolare è frutto del lavoro del settore giovanile nerazzurro.