Finto sms del Cup, raggirata 93enne: “Ha problemi di cuore, già l’anno scorso la terrorizzarono con la truffa del falso nipote”

Lovere. Una nuova e subdola ondata di truffe telefoniche che sfrutta il nome del Centro Unico di Prenotazione (Cup) sta mietendo vittime tra i cittadini, colpendo con particolare ferocia le persone più anziane e vulnerabili. Un episodio si è registrato martedì a Lovere, dove una donna di 93 anni è caduta nella trappola di un falso Sms sanitario, perdendo il credito telefonico rimasto sulla sua scheda.

Il copione del raggiro è congegnato per generare un forte stato di agitazione e indurre la vittima a un’azione immediata e istintiva. Sul display del telefono compare un messaggio di testo apparentemente ufficiale: “Centro Unico Cup: La invitiamo a contattare con urgenza il numero verde 89347745 abbiamo comunicazioni riservate a lei”. Una formula allarmistica e generica, segnalata di recente anche in altre aree d’Italia, che punta tutto sulla paura di un problema di salute o di una scadenza amministrativa indifferibile.

Nel caso specifico della novantenne di Lovere, l’inganno ha trovato un terreno tristemente fertile: la signora stava infatti attendendo con ansia una risposta dall’Ats in merito a una pratica per l’invalidità. Convinta che quell’avviso urgente riguardasse l’esito tanto atteso, non ha esitato a comporre il numero indicato. Nonostante sul telefono non vi fosse credito sufficiente per sostenere una chiamata a pagamento, l’interazione è andata comunque a buon fine per i truffatori, che le hanno sottratto la ricarica telefonica.

Come spiega la figlia, per l’anziana donna non si tratta del primo incontro ravvicinato con i truffatori. Già un anno fa aveva subito un tentativo di truffa ancora più spregiudicato, basato sulla tecnica del “finto nipote”. In quell’occasione una voce femminile, incredibilmente simile a quella della nipote, chiamata col suo vero nome, l’aveva terrorizzata raccontandole di un grave incidente e chiedendole soldi con urgenza. Fortunatamente, grazie alla sua lucidità, l’anziana non aveva ceduto al panico e aveva immediatamente chiamato la famiglia per verificare la situazione.