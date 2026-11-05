Bergamo|
Federico Buffa alla ChorusLife Arena con “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”
La data da segnare in calendario è quella del 19 novembre
Federico Buffa arriva a Bergamo. Il 19 novembre sarà alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”.
Di e con Federico Buffa
pianoforte Alessandro Nidi
produzione International Music and Arts
Federico Buffa torna protagonista a teatro con Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan, spettacolo dedicato alla leggenda di Michael Jordan, icona culturale capace di trascendere il basket, raccontando non solo le imprese sportive ma anche il contesto sociale, economico e mediatico che ha trasformato Jordan in un mito globale.
Voce autorevole del giornalismo sportivo italiano e maestro della narrazione contemporanea, Federico Buffa ha saputo trasformare il racconto in un’esperienza teatrale capace di unire sport, musica, storia e memoria collettiva. Con il suo stile inconfondibile Buffa porta in scena spettacoli che vanno oltre la cronaca e diventano veri viaggi nell’anima dei protagonisti e delle epoche raccontate.
NUMBER 23. Vita e splendori di Michael Jordan racconta un giocatore iconico come pochissimi altri nella storia dello sport mondiale. Le sue prodezze dal 1984 al 2003 sono state linfa e traino della sua narrazione una volta diventato imprenditore, proprietario di uno dei marchi sportivi più riconoscibili al mondo. Quando arriva nella Lega riesce sin da subito a far capire a campioni dello spessore di Magic Johnson e Larry Bird quale sia la sua pasta, nonostante la giovane età. Una cavalcata che lo porta a vincere sei titoli NBA e ad infrangere record individuali e di squadra: numeri che raccontano soltanto in parte però la grandezza di un personaggio difficile da limitare e restringere all’interno del recinto delle statistiche. Una storia di orgoglio e di rivincita, di un’icona sportiva che ha insegnato come “I limiti, come le paure, sono solo delle illusioni”. Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan è uno spettacolo scritto e interpretato da Federico Buffa, accompagnato in scena da Alessandro Nidi al pianoforte e prodotto da International Music and Arts. Il tour proseguirà a: Mirandola, Montecatini Terme, Conegliano Veneto, Maranello, Bergamo, Ferrara, Torino, Bologna, Riccione, Roma, Verona
Calendario tour (in aggiornamento):
https://internationalmusic.it/artisti/federico-bu7a/
Federico Buffa – Bio
Federico Buffa è giornalista e telecronista sportivo italiano. Tra i più celebri storyteller di Sky Sport, definito da Aldo Grasso un “narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni”. Ha condotto programmi, tra cui Federico Buffa racconta, Federico Buffa Talks e Storie Mondiali, ripercorrendo grandi eventi e personaggi dello sport internazionale in cui il racconto sportivo diventa narrazione culturale, ed è storico commentatore NBA al fianco di Flavio Tranquillo. Parallelamente porta in scena spettacoli teatrali che intrecciano parola, musica e racconto civile, dedicati a personaggi e momenti iconici dello sport e della cultura contemporanea, tra cui Le Olimpiadi del 1936 (2015), Due Pugni Guantati di Nero (2018), L’Odissea di Kubrick (2019), RivaDeAndrè – Amici Fragili (2021), La Milonga del Fútbol (2023), Il futuro è tra mezz’ora – Le ultime 48 ore di Lucio Dalla (2024) fino al più recente Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba (2025).