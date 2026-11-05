Federico Buffa alla ChorusLife Arena con “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”

Federico Buffa arriva a Bergamo. Il 19 novembre sarà alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”.

Di e con Federico Buffa

pianoforte Alessandro Nidi

produzione International Music and Arts

Federico Buffa torna protagonista a teatro con Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan, spettacolo dedicato alla leggenda di Michael Jordan, icona culturale capace di trascendere il basket, raccontando non solo le imprese sportive ma anche il contesto sociale, economico e mediatico che ha trasformato Jordan in un mito globale.

Voce autorevole del giornalismo sportivo italiano e maestro della narrazione contemporanea, Federico Buffa ha saputo trasformare il racconto in un’esperienza teatrale capace di unire sport, musica, storia e memoria collettiva. Con il suo stile inconfondibile Buffa porta in scena spettacoli che vanno oltre la cronaca e diventano veri viaggi nell’anima dei protagonisti e delle epoche raccontate.

NUMBER 23. Vita e splendori di Michael Jordan racconta un giocatore iconico come pochissimi altri nella storia dello sport mondiale. Le sue prodezze dal 1984 al 2003 sono state linfa e traino della sua narrazione una volta diventato imprenditore, proprietario di uno dei marchi sportivi più riconoscibili al mondo. Quando arriva nella Lega riesce sin da subito a far capire a campioni dello spessore di Magic Johnson e Larry Bird quale sia la sua pasta, nonostante la giovane età. Una cavalcata che lo porta a vincere sei titoli NBA e ad infrangere record individuali e di squadra: numeri che raccontano soltanto in parte però la grandezza di un personaggio difficile da limitare e restringere all’interno del recinto delle statistiche. Una storia di orgoglio e di rivincita, di un’icona sportiva che ha insegnato come “I limiti, come le paure, sono solo delle illusioni”. Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan è uno spettacolo scritto e interpretato da Federico Buffa, accompagnato in scena da Alessandro Nidi al pianoforte e prodotto da International Music and Arts. Il tour proseguirà a: Mirandola, Montecatini Terme, Conegliano Veneto, Maranello, Bergamo, Ferrara, Torino, Bologna, Riccione, Roma, Verona

Calendario tour (in aggiornamento):

https://internationalmusic.it/artisti/federico-bu7a/