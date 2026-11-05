🔴 LIVE! Atalanta-Kairat Almaty 1-1, tutti gli aggiornamenti in diretta

0-1 Marc Gual (53′) – L’ennesima palla persa sulla trequarti da un Samardzic troppo molle viene giocata subito in verticale verso Edmilson, che alza la testa e vede la corsa di Marc Gual che si infila tra Bernasconi e Obric, viene servito coi tempi giusti e tutto solo davanti a Carnesecchi lo spiazza con il sinistro.