🔴 LIVE! Atalanta-Kairat Almaty 1-1, tutti gli aggiornamenti in diretta
La Dea in campo alla New Balance Arena alle 18:45 nella fase campionato della Conference League
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi (74′ Zappacosta); Elmas, Pasalic; Kamaldeen (46′ Ederson), Samardzic (58′ De Ketelaere), Rowe (58′ Zalewski); Scamacca (67′ Krstovic). A disp. Sportiello, Sonzogni, Isoa, Navarro, Levak, Steffanoni. All. Sarri
Kairat Almaty (5-3-2): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulat (82′ Sadybekov), Mata; Tuyakbayev (63′ Jukkola), Mendonça (82′ Baibek), Oksanen; Edmilson (63′ Bekbolat), Marc Gual (73′ Tapalov). A disp. Kaimurza, Kurgin, Africo, Birkurmanov. All. Arutyunyan
Arbitro: Weinberger (Austria)
I gol
0-1 Marc Gual (53′) – L’ennesima palla persa sulla trequarti da un Samardzic troppo molle viene giocata subito in verticale verso Edmilson, che alza la testa e vede la corsa di Marc Gual che si infila tra Bernasconi e Obric, viene servito coi tempi giusti e tutto solo davanti a Carnesecchi lo spiazza con il sinistro.
1-1 Krstovic (82′) – Un angolo dalla sinistra calciato da Zalewski a rientrare e smanacciato male da Anarbekov viene rimesso in mezzo da Obric: nel cuore dell’area c’è Krstovic per ribadire prontamente il pallone in rete.