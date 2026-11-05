Dalle proteste dei giovani ai tagli alla scuola, i presidi: “Si pensi al futuro del Paese”

Le ultime settimane sono state particolarmente vivaci nel mondo della scuola. Tantissimi giovani e giovanissimi sono scesi in piazza per protestare e tra le priorità segnalate nelle manifestazioni c’era “più scuola”, ossia maggiori risorse all’istruzione e alla ricerca come veicoli per il futuro. In questi giorni, invece, dalla Legge di Bilancio emergono nuovi tagli per questo settore che ha un’importanza strategica per il presente e il futuro: in base alle notizie che si apprendono verrebbero tagliati 5mila docenti e 2mila unità di personale Ata. Al di fuori del dibattito politico, abbiamo chiesto un parere ad alcuni dirigenti scolastici del territorio.

Il professor Salvatore Inglima, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale “Romero” di Albino, commenta: “Credo che manifestare sia un diritto dei ragazzi, mentre per gli adulti sia un dovere ascoltarli. Spesso gli adulti li criticano, ma prima di esprimere qualsiasi considerazione su di loro dovrebbero parlarci. La mobilitazione che ha preso vita nelle scorse settimane è un segno di vivacità della democrazia, purché ogni forma di dissenso venga manifestata nel rispetto delle regole della convivenza civile, cioè nel rispetto delle persone e delle cose. La libertà di manifestare non può essere disgiunta dall’assunzione di una certa responsabilità nei comportamenti, perché scendere in piazza non autorizza a violare i diritti degli altri. Al tempo stesso è fondamentale che la democrazia resti viva facendo sentire la propria voce anche se è dissonante rispetto alle altre”.

“Da parte degli adulti – prosegue il professor Inglima – è necessario porsi delle domande e in modo particolare ne cito due. La prima è questa: siamo davvero disponibili ad ascoltare e comprendere le preoccupazioni dei giovani? La seconda è: capiamo fino in fondo le preoccupazioni che nutrono rispetto alle aspettative per il loro futuro? Sono interrogativi imprescindibili per rendersi conto dello status quo del rapporto tra generazioni diverse. Va tenuto presente che la generazione di chi oggi è genitore è cresciuta in un contesto economico, sociale, politico e tecnologico totalmente diverso da quello attuale. A differenza dello scenario degli anni Ottanta, oggi tutto è digitalizzato, l’informatica e la robotica sono entrate massicciamente nella quotidianità delle persone e l’intelligenza artificiale sta conoscendo uno sviluppo sempre maggiore portando con sé molti interrogativi sui suoi effetti sul presente e sul futuro anche in termini occupazionali. Inoltre oggi i ragazzi vengono bombardati quotidianamente da parecchie informazioni: sono esposti a tante notizie soprattutto sui social, che spesso veicolano messaggi negativi o aggressivi diffondendo disvalori che possono influenzarli o condizionarli. La rete, infatti, offre molteplici opportunità ma può comportare anche rischi in quanto è poco controllata”.

La scuola è un luogo di crescita fondamentale. Il dirigente scolastico cita un esempio molto interessante: “Nel nostro istituto settimana scorsa abbiamo organizzato un’intera giornata dedicata alla formazione dei rappresentanti degli studenti. Complessivamente sono oltre 120 perché abbiamo 66 classi distribuite sui 4 indirizzi della nostra offerta formativa (linguistico, scienze umane, tecnico-economico e professionale-commerciale), per un totale di quasi 1.400 studenti iscritti. È stato un importante momento di educazione civica, perché adoperando la formula della lezione partecipata i docenti hanno dibattuto con loro sull’importanza della responsabilizzazione della rappresentanza in democrazia. Hanno spiegato che rappresentare altre persone non significa solo portare avanti delle richieste ma raccogliere e filtrare le istanze interpretando i bisogni degli altri, che in questo caso sono i propri compagni di scuola, per poi mediare tra le posizioni quando ci si confronta con le istituzioni e le autorità. Si è trattato di un’iniziativa importante perché ha dimostrato che la democrazia non si apprende solo sui libri ma deve essere compiutamente esercitata. I docenti hanno ascoltato i ragazzi con responsabilità ed empatia, senza alcun pregiudizio, ed è stato molto costruttivo”.

“Nei giorni scorsi – prosegue il preside – sono stati preannunciati nuovi tagli alla scuola contenuti nella legge di bilancio. L’impatto è forte, perché in base alle ultime notizie, verrebbero tagliati 5mila docenti e 2mila unità del personale scolastico Ata. Devo dire che mi preoccupa ma non mi stupisce in quanto il governo sostiene che questa decisione è legata al calo demografico, che rappresenta un vero dramma per il nostro Paese. In Italia negli ultimi cinque anni si sono persi oltre 530mila studenti: nella provincia di Bergamo il calo si è attestato a circa 12mila ragazzi e in tante altre realtà ancora di più. Questo inverno demografico, che ormai viene definito usando il termine ‘glaciazione’, è un problema che ha tante implicazioni per il Paese, ma in ambito scolastico può rappresentare un’opportunità storica. Il motivo è semplice: avere un minor numero di alunni per classe favorisce la personalizzazione degli stili di apprendimento, valorizza le eccellenze e promuove una reale inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali o con fragilità generando un miglior benessere collettivo della comunità scolastica. La scuola, infatti, resta un baluardo contro la povertà educativa e le devianze minorili. In un contesto complesso come quello attuale avere meno docenti complica sia l’organizzazione sia l’attuazione di quella progettualità e delle iniziative che favoriscono l’inclusione, migliorano gli stili di apprendimento e sostengono i ragazzi più fragili. Auspico, quindi, che l’esecutivo volga lo sguardo oltre le contingenze contabili, pur importanti, per assumere decisioni capaci di guardare al futuro”.

La professoressa Lucia Perri, dirigente scolastica del Liceo Statale “Lorenzo Federici” di Trescore Balneario, annota: “Dopo le manifestazioni dello scorso 17 ottobre ho emanato due circolari, una per i docenti e una per gli studenti, invitando ad approfondire ciò che stava accadendo e a confrontarsi in merito. Da una parte, questi momenti hanno rappresentato preziose occasioni per ascoltare i ragazzi e capire quello che pensavano, d’altra è stato utile per fare chiarezza su alcuni concetti che non erano loro ben chiari. È stato un modo molto concreto per svolgere l’educazione alla legalità e l’educazione alla cittadinanza. Mi ha colpito che tanti non sapessero i motivi per cui gli studenti erano scesi in piazza ma ricordavano le immagini delle violenze. Questo aspetto mi ha preoccupato, perché le ragioni di chi protesta, la richiesta di maggiori risorse per la scuola e la rivendicazione di prospettive per il futuro devono avere voce e non possono essere cancellate dagli scontri che non c’entrano nulla con tutto ciò. Detto questo, le violenze vanno condannate e chi devasta le vetrine toglie voce alle migliaia di ragazzi che hanno manifestato portando avanti le ragioni delle nuove generazioni. Nei giorni successivi, invece, sono circolate fake news su violenze che si sarebbero perpetrate davanti alle scuole: molto studenti hanno capito che si trattava di video falsi mentre tanti adulti no. La difficoltà che hanno avuto mi ha colpita e penso che solleciti gli adulti a verificare, informarsi e stare attenti ad allontanare i ragazzi dai pericoli ma anche ad aiutarli a leggere la realtà”.

“Un altro spunto di riflessione – continua la preside – riguarda le priorità indicate dagli studenti in piazza. Quando chiedono più scuola non domandano solamente qualcuno che li ascolti ma un supporto di respiro più ampio. Come ho scritto nella circolare, la scuola non deve essere un confessionale: i ragazzi hanno bisogno di adulti che stiano accanto a loro mentre imparano a leggere la realtà. Deve insegnare a guardare con spirito critico ciò che accade attorno a loro: il mandato dei docenti è quello di far capire cosa c’è dietro a un’immagine e da dove viene una notizia, distinguendo le violenze dai motivi per cui vale la pena di lottare”.

Evidenziando l’importanza di questi temi, la preside sottolinea: “C’è ancora l’idea che parlando di queste cose si perda tempo, invece è importantissimo approfondire con i ragazzi quello che succede. Per fare questa attività, come tutte le altre, naturalmente servono risorse adeguate, ossia personale stabile ed edifici sicuri. È necessario contare su un numero coerente di docenti perché avere classi con un numero adeguato di studenti consente di lavorare meglio, stando accanto a loro mentre imparano a pensare con la propria testa. I ragazzi non chiedono di dare loro ragione ma di avere strumenti per capire ciò che succede e la scuola dovrebbe adempiere ogni giorno a questa funzione, perché la responsabilità è una competenza”.

La professoressa Evelyn Zappimbulso, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia a Bergamo, dichiara: “Quando vedo la partecipazione e l’interessamento dei ragazzi alla vita della scuola e più in generale del Paese ho un giudizio positivo. Sono al loro fianco per le proteste sul carovita ma non quando protestano per avere maggiore libertà d’azione se questa comporta il venire meno del rispetto delle regole, perché i diritti vanno declinati con maggiori doveri. Quando chiedono più scuola mi trovano al loro fianco, perchè l’istruzione è l’unico volano verso il futuro”.