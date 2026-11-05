Da Michael Jackson alla rivoluzione dei videoclip: gli anni Ottanta in pista a Daste

Venerdì 6 novembre “Video Killed the Radio Star”: il Re del Pop al centro di una notte fra musica e immagini, dal pop alla new wave e all’Italo disco. In consolle Point Break VDJ

Il giubbotto rosso di “Thriller”, il guanto bianco, il moonwalk di “Billie Jean”: Michael Jackson ha dato agli anni Ottanta immagini e movimenti riconoscibili quanto le sue canzoni. Con lui il videoclip diventava un appuntamento da aspettare, una coreografia da imparare, un piccolo film capace di lasciare il segno nella cultura popolare.

È da questo immaginario che prende forma “Video Killed the Radio Star”, la serata in programma venerdì 6 novembre dalle 22 a Daste, in via Daste e Spalenga 13/15 a Bergamo. In consolle Point Break VDJ, con una selezione di musica e video che mette al centro il Re del Pop e attraversa le tante anime del decennio.

Jackson rappresenta il punto d’incontro fra queste storie: la forza del soul e del funk, l’immediatezza del pop, le incursioni nel rock, una concezione dello spettacolo in cui suono, ballo e racconto visivo diventano inseparabili. “Thriller”, “Beat It” e “Billie Jean” appartengono alla memoria collettiva anche per questo: basta un’inquadratura, un passo o una linea di basso per ritrovarsi dentro una scena.

“Video Killed the Radio Star”, che prende il nome dal celebre brano dei Buggles, riporta in pista quella relazione fra ascolto e visione. Era la stagione di MTV, delle cassette registrate dalla radio, delle colonne sonore che conquistavano le classifiche. Le canzoni viaggiavano insieme ai volti, agli abiti e ai gesti dei loro interpreti, alimentando un immaginario che continua a raggiungere nuove generazioni.

La serata spazierà fra pop, rock, new wave, Italo disco e colonne sonore cinematografiche, accompagnando la musica con videoclip e sequenze cult. Il filo conduttore sarà il piacere di ballare e ritrovare quei brani a volume alto, negli spazi industriali di Daste: per chi ricorda i tentativi di moonwalk davanti alla televisione e per chi ha scoperto Michael Jackson molti anni dopo.

Ingresso 10 euro con consumazione.