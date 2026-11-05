L'appello|
Da Albino a Tavernola, ancora truffe: “Sanno che auto guidate e i vostri nomi, avvisate i nonni”
Altri due colpi messi a segno. Nel paese sul lago Iseo il sindaco lancia un appello: “Parlatene in famiglia, informate i vostri cari e mettete in guardia chi potrebbe essere più vulnerabile. Un semplice avvertimento può evitare che qualcun altro cada vittima di questa gente”
Tavernola Bergamasca. “Vi chiediamo di condividere questo avviso il più possibile, soprattutto con genitori, nonni, persone anziane e con chi vive solo. Parlatene in famiglia, informate i vostri cari e mettete in guardia chi potrebbe essere più vulnerabile. Un semplice avvertimento può evitare che qualcun altro cada vittima di questi truffatori”.
Un appello accorato per arginare l’odiosa piaga delle truffe agli anziani. A farsi portavoce è il sindaco di Tavernola Bergamasca, Roberto Martinelli, che ha deciso di raccontare pubblicamente quanto accaduto in paese nella speranza di fare prevenzione e proteggere la popolazione più fragile.
Mercoledì 4 novembre un’altra persona anziana è caduta nella trappola dei falsi Carabinieri. I malviventi hanno contattato telefonicamente la signora, dimostrando una conoscenza inquietante di dettagli intimi e personali, tra cui il modello dell’automobile di famiglia e il nome del figlio. Con una messinscena spietata, le hanno raccontato che la sua vettura era stata utilizzata per una rapina e che, per verificare l’estraneità dei familiari, il figlio si trovava già in caserma. Sotto choc e morsa dalla paura di un coinvolgimento penale dei cari, la donna ha raccolto gioielli e preziosi seguendo le istruzioni ricevute. Poiché non possedeva un telefono dotato di fotocamera per scattare un’immagine dei beni — mossa richiesta dai truffatori come presunta garanzia —, i complici le hanno annunciato l’arrivo a domicilio di un “collega”. Poco dopo, un falso incaricato si è presentato alla porta chiedendo i documenti e, approfittando del momento in cui la padrona di casa si è allontanata per recuperarli, si è dileguato con tutti gli oggetti di valore, mentre la centrale telefonica dei complici teneva la vittima costantemente occupata per impedirle di lanciare l’allarme.
Di fronte alla gravità e alla subdola psicologia di questo episodio, il sindaco ha ribadito con forza le regole fondamentali di autodifesa: l’Arma dei Carabinieri non chiede mai telefonicamente di raccogliere oro, gioielli o denaro, né invia incaricati a casa per ritirare preziosi. Il primo cittadino ha esortato famiglie, figli e nipoti a parlarne apertamente con i propri nonni, ricordando di non aprire mai a sconosciuti e di interrompere all’istante telefonate sospette per comporre direttamente il 112, diffidando di qualsiasi numero fornito dagli interlocutori.
Un altro episodio si è registrato ad Albino, dove la tecnica si è fatta ancora più diretta e sfrontata. In questo caso il truffatore ha completamente saltato la fase della telefonata preliminare, presentandosi a bruciapelo direttamente a casa di un’anziana di 88 anni. Sfruttando l’effetto sorpresa, è riuscito a trafugare 120 euro in contanti e vari monili in oro e argento, per poi darsi alla fuga. Questa volta, però, la sua corsa ha avuto breve durata grazie all’attenzione del territorio e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. A finire in manette è stato Domenico Cristian Leonardi, classe 1983 originario di Aci Catena (Catania), già gravato da numerosi precedenti. L’uomo è stato bloccato mentre si trovava a bordo di una Citroën C3 grigia — un’autovettura già segnalata in precedenza per episodi analoghi — e, nel corso dei controlli, è stato trovato in possesso sia della refurtiva che di un coltellino con lama di 15 centimetri. Il pm Giancarlo Mancusi ha disposto il carcere in attesa dell’udienza di convalida.