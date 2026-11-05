Da Albino a Tavernola, ancora truffe: “Sanno che auto guidate e i vostri nomi, avvisate i nonni”

Tavernola Bergamasca. “Vi chiediamo di condividere questo avviso il più possibile, soprattutto con genitori, nonni, persone anziane e con chi vive solo. Parlatene in famiglia, informate i vostri cari e mettete in guardia chi potrebbe essere più vulnerabile. Un semplice avvertimento può evitare che qualcun altro cada vittima di questi truffatori”.

Un appello accorato per arginare l’odiosa piaga delle truffe agli anziani. A farsi portavoce è il sindaco di Tavernola Bergamasca, Roberto Martinelli, che ha deciso di raccontare pubblicamente quanto accaduto in paese nella speranza di fare prevenzione e proteggere la popolazione più fragile.

Mercoledì 4 novembre un’altra persona anziana è caduta nella trappola dei falsi Carabinieri. I malviventi hanno contattato telefonicamente la signora, dimostrando una conoscenza inquietante di dettagli intimi e personali, tra cui il modello dell’automobile di famiglia e il nome del figlio. Con una messinscena spietata, le hanno raccontato che la sua vettura era stata utilizzata per una rapina e che, per verificare l’estraneità dei familiari, il figlio si trovava già in caserma. Sotto choc e morsa dalla paura di un coinvolgimento penale dei cari, la donna ha raccolto gioielli e preziosi seguendo le istruzioni ricevute. Poiché non possedeva un telefono dotato di fotocamera per scattare un’immagine dei beni — mossa richiesta dai truffatori come presunta garanzia —, i complici le hanno annunciato l’arrivo a domicilio di un “collega”. Poco dopo, un falso incaricato si è presentato alla porta chiedendo i documenti e, approfittando del momento in cui la padrona di casa si è allontanata per recuperarli, si è dileguato con tutti gli oggetti di valore, mentre la centrale telefonica dei complici teneva la vittima costantemente occupata per impedirle di lanciare l’allarme.

Di fronte alla gravità e alla subdola psicologia di questo episodio, il sindaco ha ribadito con forza le regole fondamentali di autodifesa: l’Arma dei Carabinieri non chiede mai telefonicamente di raccogliere oro, gioielli o denaro, né invia incaricati a casa per ritirare preziosi. Il primo cittadino ha esortato famiglie, figli e nipoti a parlarne apertamente con i propri nonni, ricordando di non aprire mai a sconosciuti e di interrompere all’istante telefonate sospette per comporre direttamente il 112, diffidando di qualsiasi numero fornito dagli interlocutori.