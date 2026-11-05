Comprensorio Presolana-Pora, dopo 13 anni via libera al piano da 11 milioni: “Un lungo parto”

La Presolana vista dal monte Pora

Castione della Presolana. Tredici anni per mettere una firma. Era il 2013 quando le amministrazioni coinvolte si sedettero al tavolo per le prime riunioni sul futuro del comprensorio sciistico Presolana-Monte Pora. Oggi, dopo oltre un decennio di incontri e interlocuzioni, l’accordo di programma è stato sottoscritto e si prepara a entrare nella fase operativa, con il via libera di tutti gli enti coinvolti: Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e i Comuni di Castione della Presolana, Songavazzo, Rogno e Costa Volpino. “È stato un lungo parto”, ammette il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, mentre promette di non far attendere altri 13 anni per affrontare il nodo dei parcheggi.

L’accordo di programma è lo strumento con cui più enti pubblici definiscono un progetto di sviluppo di un’area sciistica: coordina autorizzazioni e responsabilità e garantisce alla società la possibilità di intervenire. Nel caso del comprensorio incastonato tra Val Seriana, Val di Scalve e Val Camonica, restano ancora due passaggi formali: il voto dei consigli comunali e un decreto attuativo del presidente della Regione. Un iter che appariva interminabile, nel quale i tecnici regionali hanno lavorato insieme ai funzionari comunali, passando al vaglio cartine geografiche e discutendo la destinazione di piccoli appezzamenti di terreno.

Mercoledì mattina, 4 novembre, gli amministratori hanno effettuato un sopralluogo nelle aree interessate con l’assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, che non si è poi presentato alla conferenza stampa. L’accordo prevede interventi in tre direzioni. La destagionalizzazione, con quattro opere: un sistema di piste flowcountry per mountain bike, un parco avventura, un parco dell’acqua e una pista di fun bob. Gli interventi strutturali: un percorso agro-silvo-pastorale, un tapis roulant al servizio del rifugio Pian de la Palù e il recupero di edifici esistenti. E l’innevamento, con due nuovi bacini e l’ampliamento di uno già esistente.

Il sopralluogo al Pora con l'assessore regionale Sertori

Il cronoprogramma ha un orizzonte di cinque anni, ma le tempistiche effettive dipenderanno dagli iter autorizzativi che si apriranno nelle prossime settimane. Gli interventi valgono complessivamente 11 milioni di euro, interamente a carico dei privati. Per ora non sono previsti fondi pubblici: eventuali risorse potrebbero arrivare in un secondo momento attraverso un patto territoriale, pensato per affrontare anche alcune criticità che interessano l’area circostante il comprensorio, a partire da viabilità e parcheggi.

I privati in questione sono i due gruppi imprenditoriali che gestiscono gli impianti. La famiglia Radici, attraverso Irta Spa, è alla guida del Monte Pora, mentre la famiglia Pasinetti, con Neve Srl, gestisce la Presolana. Quest’ultima aveva amministrato anche gli impianti al Pora fino al 2016, quando lasciò il passo alla storica dinastia di imprenditori tessili.

Pochi giorni fa è scomparso, a 92 anni, Sandro Pasinetti, padre dell’attuale amministratore delegato di Neve Srl Lorenzo. Una figura che ha dato impulso alla nascita e allo sviluppo delle stazioni del Donico e del Monte Pora. “Non abbiamo mai speculato immobiliarmente – assicura Lorenzo Pasinetti -. La nostra vita si è basata esclusivamente sugli impianti, l’obiettivo è sempre stato quello di creare posti di lavoro in montagna”.

Nelle aree della Presolana gli ultimi investimenti sono stati un laghetto balneabile per l’estate e la pista in sintetico realizzata con Neveplast. “Ero scettico, non credevo si potesse sciare bene sulla plastica – confida Pasinetti -. Eppure i risultati sono eccezionali: da quando è stata aperta sono arrivate 5mila persone da tutta Europa”. Tra gli ospiti fissi uno Sci Club di Napoli, che ha già confermato per il prossimo anno: “Un indotto incredibile per alberghi e ristoranti della zona”.

Al Monte Pora, invece, i Radici hanno già investito più di 10 milioni di euro, gli ultimi per sostituire due vecchi impianti, smantellati con l’elicottero un paio di settimane fa. “Dal 2016 abbiamo raddoppiato fatturato e lavoratori, che in inverno sono 85 – spiega la presidente di Irta Spa Cristina Radici -. L’obiettivo è far vivere il Monte Pora tutto l’anno. Ma in dieci anni gli investimenti diventano obsoleti: è frustrante non poter investire subito”. Per l’amministratore delegato Maurizio Seletti, la sfida passa anche da una maggiore competitività dell’offerta: “Servono più attrazioni. E una maggiore disponibilità di risorsa idrica significa poter garantire l’indotto che ruota intorno alla stazione”.

“Un’intesa importante, che ha portato a una definizione precisa del demanio sciabile, affidando ora gli interventi ai privati”, commenta la sindaca di Castione Samantha Tagliaferri. Per il consigliere regionale della Lega Roberto Anelli è “un accordo storico per la Val Seriana”, e spera che “questi benedetti lavori partano il prima possibile”.

Per Michele Schiavi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, l’accordo risponde alle richieste urbanistiche di chi gestisce il comprensorio. L’ex sindaco di Onore vede nel caldo estremo un possibile asset per le valli: “Chi abita in città ha bisogno di passare del tempo in montagna, dove le temperature sono diverse – osserva -. Il progetto coinvolge due province e avrà ricadute positive anche sul Sebino e sulla Val Camonica. Siamo a un faticoso punto d’arrivo, ma anche a un importante punto di partenza: la Regione farà la sua parte anche nei prossimi anni”.

Per il presidente della Comunità montana Giampiero Calegari la viabilità resta il punto dolente: tra i risultati ottenuti, la variante delle Curve della Selva fino al semaforo di Colzate e l’inserimento del raddoppio della Provinciale 35 nel programma della Provincia. “Ora bisogna però attendere i tempi della pubblica amministrazione”, riconosce, con una punta di amarezza.