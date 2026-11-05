Brembo, nei primi nove mesi ricavi in crescita a 2,9 miliardi: crescono anche i dipendenti

Margine operativo lordo a 475 milioni: vendite in crescita soprattutto in Francia, India e Nord America

Il Consiglio di Amministrazione di Brembo, presieduto da Matteo Tiraboschi, ha esaminato e approvato i risultati del Gruppo al 30 settembre 2026. Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi netti consolidati ammontano a 2.882,0 milioni di euro, in aumento del 3,3% rispetto a i primi nove mesi del 202 5 (+4,5% a parità di cambi).

Per il Gruppo Brembo, nel periodo in esame il settore auto è in crescita dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quello dei motocicli cresce del 1 2,3% e quello dei veicoli commerciali del 10,1%. Il settore delle competizioni , che include i ricavi di Öhlins, decresce dello 0,8%.

Nel periodo, le vendite restano sostanzialmente stabili in Italia (-0,6%) mentre crescono del l’1,3% in Germania, del 19,6% in Francia e del 6,7% nel Regno Unito (+6,2% a cambi costanti). In India aumentano del 7,5 % (+21,0% a cambi costanti), mentre in Cina calano del 9,0% (-10,4% a cambi costanti). Le vendite crescono del 7,0% in Nord America (Stati Uniti, Messico e Canada; + 10,8% a cambi costanti) e dell’11,1% in Sud America (Brasile e Argentina ; +5,4% a cambi costanti).

Al 30 settembre 2026 il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a 1.802,9 milioni, con un’incidenza del 62,6% sui ricavi, percentuale in leggero calo rispetto ai nove mesi dell’anno precedente (63,1% dei ricavi, pari a 1.759,9 milioni).

I costi per il personale ammontano a 615,2 milioni, con un’incidenza del 21,3% sui ricavi, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (20,6% dei ricavi, pari a 573,6 milioni). Le persone Brembo in forza al 30 settembre 2026 sono 16.798; erano 16.606 al 30 giugno 2026 e 15.875 al 31 dicembre 2025.

Il margine operativo lordo (EBITDA) al 30 settembre 2026 ammonta a 475,0 milioni (16,5% dei ricavi) e si confronta con 462,8 milioni dell’anno precedente (16,6% dei ricavi). Il margine operativo netto (EBIT) è pari a € 262 ,6 milioni (9,1% dei ricavi) e si confronta con 255,9 milioni dell’anno precedente (9,2% dei ricavi).

Gli oneri finanziari netti del periodo ammontano a 24,3 milioni (27,0 milioni al 30 settembre 2025); essi includono oneri finanziari per 27,7 milioni (26,0 milioni al 30 settembre 2025) e differenze cambio nette positive per 3,3 milioni (negative per 1,0 milioni al 30 settembre 2025).

Il risultato prima delle imposte evidenzia un utile di 242,6 milioni e si confronta con 229,0 milioni al 30 settembre 2025. La stima delle imposte, calcolata in base alle aliquote previste dalla normativa vigente in ogni paese, è pari a 65,6 milioni (62,5 milioni al 30 settembre 2025), con un tax rate del 27,0%.

Il periodo chiude con un utile netto di 175,3 milioni e si confronta con 162,8 milioni al 30 settembre 2025 (+7,7%) .

Nel periodo in esame sono stati realizzati investimenti netti per 202,7 milioni, di cui 9,8 milioni per incrementi beni in leasing. L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 202 6 si attesta a 727,8 milioni, in calo di 119,4 milioni rispetto al 30 settembre 2025.

Outlook 2026

Confermata la guidance per il 2026, già migliorata con le indicazioni comunicate il 29 luglio, nonostante le persistenti difficoltà macroeconomiche e del settore :

– Ricavi in crescita intorno a l 5% a parità di cambi;

– EBITDA margin pari a circa il 16,5% dei ricavi;

– Investimenti pari a circa 350 milioni;

– Indebitamento inferiore a 700 milioni.

Il Gruppo Brembo continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione dello scenario geopolitico e macroeconomico, la cui volatilità continua a limitare la visibilità sui mercati, adeguando le proprie indicazioni ove opportuno .