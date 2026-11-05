Bianchi, al via la procedura di composizione negoziata della crisi

Un’inaugurazione in pompa magna, pochi giorni fa, per presentare il Museo storico della bicicletta all’interno dello stabilimento di Treviglio. Ma dietro la celebrazione della storia del marchio si nasconde una situazione finanziaria difficile. Bianchi, storica azienda italiana produttrice di biciclette, ha avviato la procedura di composizione negoziata della crisi per rinegoziare i propri debiti e cercare un accordo con i creditori. L’esposizione complessiva ammontava a circa 100 milioni di euro alla fine del 2024.

La richiesta è stata presentata il 30 settembre e pubblicata nel registro delle imprese. Il Tribunale ha confermato le misure protettive, che impediscono ai creditori di avviare o proseguire determinate azioni nei confronti della società durante la procedura. Bianchi ha tempo fino alla fine di gennaio 2027 per raggiungere un accordo con banche e fornitori, con la possibilità di ottenere una proroga fino alla fine di maggio. L’esposizione bancaria, sempre a fine 2024, era pari a 64,3 milioni di euro. Tra il 2023 e il 2025 l’azienda ha inoltre accumulato perdite per circa 28 milioni, secondo quanto ricostruito da Escape Collective sulla base dei documenti societari.

A spiegare le ragioni della crisi è stato Tony Grimaldi, figlio del proprietario Salvatore Grimaldi e amministratore delegato ad interim da giugno, in un’intervista a Escape Collective. “Stavamo investendo troppe risorse su troppi fronti contemporaneamente”, ha dichiarato, indicando anche le difficoltà di un mercato caratterizzato da un eccesso di offerta. L’azienda ha puntato contemporaneamente sul nuovo stabilimento produttivo, sul lancio di nuove linee di biciclette elettriche e sull’acquisizione di distributori esteri in perdita. Una strategia che non ha prodotto i risultati attesi, mentre il settore delle biciclette attraversava una fase di forte rallentamento. Dal 2021, inoltre, si sono succeduti quattro amministratori delegati o direttori generali.

La scelta di investire su Treviglio risale al 2021, quando Bianchi ha deciso di destinare circa 40 milioni di euro al rinnovamento del sito produttivo. Il primo lotto, costato circa 30 milioni, è stato completato nel giugno 2024. Come riferito da Grimaldi a “Escape Collective”, l’azienda è stata troppo ambiziosa in diversi segmenti e non ha tenuto sufficientemente conto dell’eccesso di offerta.

La crisi coinvolge anche i lavoratori. I dipendenti sono attualmente 181 e nel corso del 2026 nello stabilimento di Treviglio sono state utilizzate circa 30 giornate di cassa integrazione. Il sindacato ha informato il personale dell’avvio della procedura e la Fiom-Cgil ha chiesto un incontro con l’esperto nominato per seguire la composizione negoziata per conoscere le prospettive dell’azienda e dello stabilimento. Grimaldi, dal canto suo, ha definito la procedura uno strumento per affrontare la riorganizzazione in modo trasparente e ha riferito che il confronto con gli istituti di credito è già diventato costruttivo.