Auto, più deducibilità per gli agenti di commercio: dopo trent’anni cambiano i parametri

Dopo quasi trent’anni arriva un primo cambiamento sul fronte delle spese sostenute dagli agenti di commercio per l’automobile, uno strumento fondamentale per il loro lavoro quotidiano. Il Ddl di Bilancio 2027 prevede infatti nuove soglie fiscali per le vetture elettriche e ibride: il valore massimo riconosciuto per l’acquisto e il leasing sale da 25.822,84 a 35.000 euro, mentre la quota deducibile aumenta dall’80 al 90%.

Una novità che può alleggerire i costi di una professione nella quale gli spostamenti sono parte integrante dell’attività. Visitare clienti, raggiungere aziende e seguire il proprio territorio significa percorrere ogni anno migliaia di chilometri, facendo dell’automobile un vero e proprio ufficio su quattro ruote. Secondo i dati della relazione tecnica, l’innalzamento del limite interessa circa 156.000 veicoli. Le auto elettriche e ibride rappresentano oggi circa il 67% delle vendite.

Il risultato arriva dopo una lunga battaglia delle associazioni di categoria, che da tempo chiedevano di aggiornare limiti fiscali stabiliti nel 1997 e mai adeguati all’aumento dei prezzi delle automobili. Una richiesta portata anche al viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo durante l’incontro del 15 ottobre al Ministero, al quale aveva partecipato una delegazione delle principali associazioni di rappresentanza, tra cui FNAARC Confcommercio.

In quell’occasione era stata presentata una lettera congiunta per chiedere un intervento concreto su una soglia ormai distante dai costi reali sostenuti dagli agenti. Il viceministro aveva condiviso le ragioni della categoria e la necessità di intervenire. La proposta inserita nel Ddl di Bilancio rappresenta il primo segnale positivo, anche se al momento riguarda le autovetture elettriche e ibride.

“Finalmente ci viene riconosciuta l’auto come nostro ufficio. Siamo riusciti a ottenere questa conquista dopo trent’anni, con un congruo adeguamento del valore economico delle auto ai prezzi attuali. Non è stato facile”, sottolinea Fabio Fracassi, presidente di Agenti FNAARC Bergamo.

Fracassi rivolge poi un ringraziamento a chi ha contribuito al raggiungimento di questo risultato: “Ringraziamo il viceministro Maurizio Leo per aver compreso le esigenze della categoria. Un ringraziamento particolare va a Confcommercio nazionale, che ha preso a cuore questa nostra richiesta e ci ha supportato nei rapporti con le istituzioni. Grazie anche a tutti gli agenti di commercio che sostengono la categoria iscrivendosi alle associazioni di rappresentanza”.

La partita, però, non è ancora conclusa. “In attesa che la misura venga approvata definitivamente nella Legge di Bilancio, il nostro impegno continua, portando avanti altre iniziative a favore della sostenibilità dell’attività degli agenti di commercio”, aggiunge Fracassi.

In Italia sono circa 200.000 gli agenti di commercio, una presenza fondamentale per il funzionamento della rete commerciale delle piccole e medie imprese. Il settore intermedia un volume d’affari stimato in circa 500 miliardi di euro, pari al 25% del Pil nazionale. In provincia di Bergamo gli operatori sono oltre 1.900.