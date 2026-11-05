L’Atalanta piange Gianpietro Marchetti, capitano per cinque stagioni morto a 78 anni

Foto dalle Figurine Panini

Di origini bresciane, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro ed è stato compagno del presidente Antonio Percassi

Il mondo del calcio e l’Atalanta piangono Gianpietro Marchetti, scomparso a 78 anni. Di origini bresciane, è cresciuto nel vivaio nerazzurro e sempre con il club bergamasco ha esordito tra i professionisti.

La sua lunga carriera lo ha portato a vestire nel 1969 la maglia della Juventus. Cinque anni dopo è tornato a Bergamo, dove è rimasto fino al 1979, portando anche la fascia di capitano conquistando la promozione in Serie A del 1976/77.

Ha iniziato a centrocampo, per poi abbassarsi in difesa. Ha condiviso il campo anche con l’attuale presidente nerazzurro Antonio Percassi, che insieme al “Co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta l’Atalanta si stringe alla famiglia esprimendo le più sincere e commosse condoglianze”.