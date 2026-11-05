“Anatomie della memoria tra sentimento e materia”, a Martinengo mostra dedicata a Gregorio Cividini

Dal 17 ottobre all’8 novembre la Sala Consiliare del Filandone a Martinengo ospita la mostra “Anatomie della memoria tra sentimento e materia”, esposizione antologica dedicata a Gregorio Cividini (1951-2023), scultore di straordinario rigore e sensibilità, profondamente legato alla nostra comunità e al territorio bergamasco.

A tre anni dalla sua scomparsa, l’esposizione — promossa dal Comune di Martinengo e curata da Raffaele Sicignano e Maurizio Bonfanti — presenta circa 30 sculture che ripercorrono l’intero arco artistico del maestro, dagli esordi nei primi anni Settanta sino alle sue ultime creazioni. Il percorso espositivo offre lo sguardo su un’arte fatta di «pazienza e ostinazione del fare», in cui la materia — legno, pietra, ferro e bronzo — viene scavata e interrogata per rivelare l’anima e l’anatomia profonda della condizione umana.