L'iniziativa|
“Anatomie della memoria tra sentimento e materia”, a Martinengo mostra dedicata a Gregorio Cividini
L’esposizione si potrà visitare dal 17 ottobre all’8 novembre alla sala consiliare del Filandone
Dal 17 ottobre all’8 novembre la Sala Consiliare del Filandone a Martinengo ospita la mostra “Anatomie della memoria tra sentimento e materia”, esposizione antologica dedicata a Gregorio Cividini (1951-2023), scultore di straordinario rigore e sensibilità, profondamente legato alla nostra comunità e al territorio bergamasco.
A tre anni dalla sua scomparsa, l’esposizione — promossa dal Comune di Martinengo e curata da Raffaele Sicignano e Maurizio Bonfanti — presenta circa 30 sculture che ripercorrono l’intero arco artistico del maestro, dagli esordi nei primi anni Settanta sino alle sue ultime creazioni. Il percorso espositivo offre lo sguardo su un’arte fatta di «pazienza e ostinazione del fare», in cui la materia — legno, pietra, ferro e bronzo — viene scavata e interrogata per rivelare l’anima e l’anatomia profonda della condizione umana.
Arricchita da opere inedite conservate dai familiari e da pezzi provenienti da collezioni private, la mostra rappresenta un importante omaggio e un punto di partenza per valorizzare l’eredità artistica di uno degli interpreti più autentici della scultura contemporanea
Inaugurazione: sabato 17 ottobre alle 17:30
Orari di apertura:
– Mercoledì: 10:00 – 12:00
·-Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00
Catalogo edito da Lubrina Bramani Editore, con testo critico di Stefania Burnelli
Informazioni e contatti:
E-mail: biblioteca@comune.martinengo.bg.it
Tel: 0363 9860250