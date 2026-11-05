A4, chiuso per quattro ore nella notte tra sabato e domenica il tratto Seriate-Grumello

Quattro ore di chiusura notturna lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia. Per consentire alcuni lavori di manutenzione degli impianti elettrici, dalla mezzanotte alle 4 di domenica 8 novembre sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra Seriate e Grumello , in entrambe le direzioni di marcia.

Per chi viaggia verso Brescia, sarà obbligatorio uscire alla stazione di Seriate. Da qui, gli automobilisti potranno proseguire sulla viabilità ordinaria percorrendo la Statale 42 in direzione Seriate, la Provinciale 91, via Passarera e via Pertini in direzione Telgate, per poi rientrare in autostrada al casello di Grumello. Per chi è diretto verso Milano, invece, l’uscita obbligatoria sarà alla stazione di Grumello. Il percorso alternativo prevede via Pertini, via Passarera, la SP91 in direzione Seriate e la SS42 verso Grassobbio, fino al rientro in A4 alla stazione di Seriate.