A Bergamo torna il grigio: venerdì attese piogge sparse

L’alta pressione con centro tra Regno Unito e Scandinavia favorisce l’afflusso di correnti orientali sull’Europa che, una volta giunte nel Mediterraneo, tendono ad alimentare dei centri di bassa pressione, responsabili di condizioni di maltempo o instabilità. Ivan Malaspina, del Centro Meteo Lombardo, ci accompagna a vedere come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.

Anche se questa configurazione impedisce alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il nord Italia, la ciclogenesi sul Mediterraneo occidentale sarà responsabile nei prossimi giorni del transito di un po’ di nuvole anche sulla nostra regione. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie per il resto della settimana e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Giovedì 5 novembre 2026

Tempo previsto: al mattino nuvoloso su bassa pianura e settori occidentali, tendenza a maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso sugli altri settori. Nella sera tendenza a nuovo aumento delle nubi da ovest verso est.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16°C. Zero termico in lieve rialzo e intorno a 2400 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da sud/ovest a 3000 metri.

Venerdì 6 novembre 2026

Tempo previsto: al mattino nuvoloso sulle Alpi, molto nuvoloso sul resto della regione con qualche debole pioggia nel Pavese. Nel pomeriggio molto nuvoloso o coperto su tutti i settori con qualche pioggia sparsa in pianura. Nella sera molte nubi ovunque con qualche debole pioggia sparsa possibile su tutti i settori.

Temperature: massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 11 e 13°C. Zero termico stabile e intorno a 2400 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti moderati da sud/ovest a 3000 metri.

Sabato 7 novembre 2026