Laura Morante a Bergamo presenta ‘Dieci storie pop’: “Gli anni ’60? Un’epoca che abbiamo idealizzato”

Laura Morante alla presentazione con Nicola Ricciardi

L’attrice e regista ha incontrato i lettori nel Salone Furietti della Biblioteca Angelo Mai. Nel libro racconta le vite, i sogni e le illusioni di un gruppo di adolescenti nella Roma degli anni Sessanta

Bergamo. Quante volte, riascoltando una canzone, riaffiorano alla mente ricordi, emozioni e sensazioni legati al passato? “La musica leggera fa da catalizzatore delle nostre emozioni, che si iscrivono nella nostra storia personale”, spiega Laura Morante. Ed è proprio dalle canzoni cult degli anni Sessanta che l’attrice e regista ha preso ispirazione per il suo ultimo libro, “Dieci storie pop”, in cui racconta le vicende di alcuni giovani che vivevano nella Roma di quegli anni. Il volume è stato presentato nel suggestivo Salone Furietti della Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici, nell’ambito di un appuntamento promosso dalla Fondazione Nuovo Principe in collaborazione con la Fiera dei Librai. A dialogare con l’autrice Nicola Ricciardi, direttore artistico di Nuovo Principe.

I protagonisti del libro sono adolescenti della Roma degli anni Sessanta, abitanti del quartiere di Centocelle. Trascorrono il tempo libero tra la piazzetta e il baretto di Romolo, si fanno chiamare con pseudonimi americani, intrecciano le prime relazioni e vivono in appartamenti modesti. Sognano però un colpo di fortuna che possa renderli ricchi e, magari, anche famosi. A fare da sfondo alle loro vite ci sono alcuni dei principali eventi che hanno segnato quel decennio. “Potrebbe quasi sembrare un libro nostalgico di quegli anni – riflette l’autrice -. In realtà non si tratta di una vera e propria nostalgia, ma di un’illusione. Ci piace raccontare gli anni Sessanta come un’epoca felice, ma non era così: per certi aspetti è stato un decennio spaventoso. Il nostro era un Paese malato, che riusciva però ad apparire diverso anche grazie alla musica leggera dell’epoca. La data con cui si conclude il libro coincide con il momento in cui l’illusione di un’epoca viene spazzata via”.

Nel romanzo trovano spazio anche il tema dell’adolescenza, il rapporto tra genitori e figli – molto diverso da quello di oggi – e il ruolo del cinema. “I protagonisti vanno al cinema, parlano di cinema e alcuni di loro arrivano addirittura a recarsi in Sicilia per partecipare alle riprese del Gattopardo”, ricorda Ricciardi. Una presenza tutt’altro che casuale nell’opera letteraria di una delle più apprezzate attrici e registe italiane, vincitrice del David di Donatello nel 2001 per “La stanza del figlio” di Nanni Moretti e più volte candidata allo stesso riconoscimento.

“Io amo il cinema e devo molto a quest’arte – racconta Morante -. Ma c’è una differenza importante con la scrittura: nel cinema le scelte di regia, di direzione e le immagini definiscono la percezione dello spettatore. Nella scrittura, invece, un bravo scrittore, secondo me, deve essere generoso nei confronti dei lettori: deve lasciare loro la possibilità di immaginare ciò che viene descritto, anche sulla base della propria biografia. Non è soltanto un esercizio di immaginazione: permette al lettore di risvegliare la propria sensibilità”.

La stessa libertà viene concessa ai personaggi che animano le sue storie. “Nel mio ultimo libro c’è un io narrante, a cui ho permesso di esprimersi a modo suo – continua -. È difficile da spiegare, ma quando inizi a scrivere è come se non fossi più tu. Secondo me, uno scrittore non deve essere sempre completamente consapevole della piega che prenderà il racconto: come disse un grande maestro, anche se fa paura, i personaggi bisogna lasciarli andare”.