80 anni di attività per il negozio “Nocenti Pierino- Biancheria per la casa”: gli auguri della sindaca Carnevali

Bergamo. La Sindaca Elena Carnevali, insieme all’assessora Marcella Messina, ha incontrato ieri pomeriggio Simona Nocenti e la sua famiglia per congratularsi per gli 80 anni di attività dello storico negozio “Nocenti Pierino – Biancheria per la casa”, fondato nel 1946. Un importante traguardo per questa storica realtà commerciale, che sarà celebrato il prossimo 14 novembre.

Un’occasione per riconoscere il valore di un’impresa che, attraverso tre generazioni, ha saputo mantenere alta la qualità dei prodotti e coltivare un rapporto di fiducia e vicinanza con i clienti e il quartiere. Un esempio di commercio di prossimità che è anche presidio di socialità, capace di costruire relazioni e collaborazioni, come quelle con la rete BNI Bergamo, con le scuole attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro e con l’Associazione San Paolo in Bianco.