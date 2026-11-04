Uranio sulle Orobie, Reveille richiama il geologo che scavò negli anni Ottanta. Legambiente: “La spesa non vale l’impresa”

Nel riquadro, il geologo Camillo Maria Pessina

Bergamo. Per tornare a cercare l’uranio sulle Orobie, la società Reveille ha scelto un uomo che quelle montagne le aveva già scavate. Martedì 3 novembre l’azienda ha annunciato la nomina del geologo Camillo Mario Pessina a consulente strategico per i progetti di Novazza, in territorio comunale di Valgoglio in Alta Val Seriana, e della Val Vedello, in provincia di Sondrio. Entrambe le richieste di permesso di esplorazione sono ancora al vaglio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per un’eventuale via libera alla Valutazione di impatto ambientale (Via).

Pessina quel giacimento lo conosce da dentro. Classe 1945, fu assunto da Agip nel 1974. Tra gli anni Settanta e Ottanta fu responsabile della geologia del programma di ricerca uranifera condotto da Agip e Agip Nucleare: pianificò i tracciati esplorativi nel sottosuolo e partecipò alle attività geominerarie sulle Orobie. Secondo il suo curriculum, ha progettato 11 chilometri di gallerie e seguito quasi tutti i 50mila metri di perforazioni esplorative. Adesso dovrà aiutare la società a riesaminare i dati storici e a stimare il potenziale del sito con le tecnologie di oggi, anche in relazione a Novazza e al più ampio distretto uranifero orobico. “Tornare a Val Vedello dopo quarant’anni ha per me un profondo significato professionale e personale – afferma -. Le nuove attività esplorative possono contribuire a chiarire il reale potenziale del giacimento, rimasto solo parzialmente definito a seguito della sospensione dei lavori nel 1983”.

Le nuove campagne dovrebbero servire proprio a questo: verificare le aree già individuate e capire se la mineralizzazione si spinga oltre i confini esplorati allora. Ippolito Ingo Cattaneo, amministratore esecutivo di Reveille, la società nata nel 2026 dallo scorporo delle attività italiane nell’uranio di Zenith Energy, presenta Pessina come il padre del progetto Val Vedello. “I lavori – rassicura – rispetteranno le prescrizioni ambientali, con l’obiettivo di ridurne al minimo l’impatto. Vogliamo raccogliere dati aggiornati e verificabili, anche sulle condizioni ambientali del sito, creando per la prima volta in epoca moderna un quadro di riferimento fondato su rilievi sul campo”.

Legambiente: “La spesa non vale l’impresa”

Sul fronte opposto c’è Legambiente Lombardia, che lo stesso martedì ha depositato le proprie osservazioni alla procedura di Via sull’istanza presentata per l’area di Val Vedello, nel Comune di Piateda. Il documento è stato redatto insieme ai circoli dei territori bergamasco e valtellinese. La prima contestazione è di metodo. Oltre alle richieste per Val Vedello e Valgoglio, ne sarebbe in arrivo una terza per l’area dello spartiacque tra Val Vedello e Val Seriana. Per l’associazione si tratta di tre pezzi dello stesso ambito minerario, che andrebbero valutati insieme e non “a spezzatino”.

La seconda è di sostanza, ed è la più pesante. Secondo Legambiente, le ricerche di Agip Nucleare avevano già individuato 1.830 tonnellate di minerale di uranio, di cui 1.397 effettivamente estraibili. Le concentrazioni di ossido di uranio, attorno allo 0,1% o inferiori, sarebbero troppo basse per rendere competitivo lo sfruttamento. “Le nuove prospezioni richieste per l’uranio delle Orobie rischiano di non aggiungere nulla a quanto è ormai noto da decenni, ovvero che la spesa non vale l’impresa”, afferma la presidente Barbara Meggetto.

Il timore è che i cantieri compromettano la stabilità ecologica e l’attrattività di un territorio di pregio, tra il lago di Scais e lo spartiacque della Val Seriana. Nelle osservazioni si contesta anche che il progetto non dica nulla su come lavorare i milioni di tonnellate di roccia da movimentare per recuperare l’uranio. Quel materiale, una volta trattato, andrebbe poi smaltito o stoccato in sicurezza, e non è escluso che si finisca per cercare un sito anche in Val Seriana.

C’è poi un dubbio sull’utilità stessa delle indagini. “Tornare a scavare negli stessi cunicoli degli anni Ottanta – sostiene l’associazione – difficilmente cambierebbe il quadro delle conoscenze. Lo scopo reale potrebbe essere un altro: assicurarsi diritti esclusivi su un eventuale sfruttamento futuro”. Da qui la richiesta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di valutare la cosiddetta “opzione zero”, cioè di non autorizzare il cantiere esplorativo. “La transizione energetica non si fa volgendosi al passato, ma cercando opportunità di sviluppo credibili e compatibili con la tutela di ambiente e salute”, conclude Meggetto.

Il sindaco di Valgolio frena: “Prima la bonifica del piazzale”

A Novazza, intanto, la partita si gioca con un interlocutore da non dimenticare: il Comune. Il sindaco di Valgoglio, Angelo Bosatelli, non chiude la porta, ma fissa una condizione prima di qualsiasi nuova attività esplorativa: la bonifica e lo sgombero del piazzale della miniera, i due elementi su cui si fondava il parere negativo espresso lo scorso agosto. “In questi giorni la società ha chiesto nuovamente la possibilità di raggiungere le prese della miniera nella parte alta per effettuare alcune analisi legate all’iter della Via e abbiamo acconsentito – spiega. -. Finché il piazzale non verrà bonificato, però, mi metterò di traverso a qualsiasi iniziativa di esplorazione”.

Il sindaco chiede garanzie su tutte le fasi delle eventuali ricerche e che l’area sia prima liberata dai materiali presenti. “Solo dopo ci siederemo al tavolo. Il rischio è che altre aziende lascino rifiuti in modo improprio”, avverte. Un tavolo sul quale ci sarà anche la strada, quella che porta alla miniera: è di proprietà comunale e, osserva Bosatelli, “non è in sicurezza e deve essere sistemata”. Un primo passo sul piazzale è stato fatto da Tecme, società di Villa d’Ogna che ha acquisito dal curatore fallimentare buona parte dell’area e ha trasmesso a Demanio e Procura un piano per lo sgombero. Ma l’area è sotto sequestro e si attendono le autorizzazioni della Procura. “È un percorso di cui oggi non conosco le tempistiche”, precisa il sindaco.