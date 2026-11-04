Una nuova alba americana

I democratici conquistano Senato e Camera e la maggioranza dei governatorati, secondo le proiezioni ancora parziali. Dal discorso di Obama a Grant Park nel 2008 all’alba di oggi, un’altra America si fa sentire e apre la strada al 2028

“Se c’è ancora qualcuno là fuori che dubita che l’America sia un luogo dove tutto è possibile; che ancora si chiede se il sogno dei nostri fondatori è vivo ai nostri tempi; che ancora mette in discussione il potere della nostra democrazia, questa notte è la vostra risposta”.

Era Barack Obama la sera del 4 novembre 2008, al Grant Park di Chicago, mentre celebrava la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti. Diciotto anni dopo, nella notte delle elezioni di metà mandato, quelle parole tornano d’attualità, e all’alba di oggi l’America si risveglia diversa.

Lo avevamo scritto su queste pagine fin dal giorno dopo la rielezione di Donald Trump, nel novembre 2024: esiste un’altra America. In questi due anni è stata schiacciata da una realtà che ha reso tutto più difficile, anche ben oltre i confini americani. Ma dopo la notte arriva l’alba, e la forza di una democrazia si misura nel tempo, dai valori che sa far crescere nella coscienza dei cittadini lungo interi decenni.I risultati, ancora parziali e basati sulle proiezioni, indicano una vittoria di grande portata.

I democratici hanno conquistato il controllo sia del Senato sia della Camera dei Rappresentanti. Al Senato, dove si rinnovavano 35 seggi, hanno strappato sette seggi ai repubblicani, in Iowa, Kansas, Maine, North Carolina, Ohio, South Carolina e Texas. Il conteggio provvisorio di ABC News li dà a 54 seggi contro 43, con alcune sfide ancora da assegnare.

Texas e Kansas hanno eletto i loro primi senatori democratici da decenni, e in Maine la repubblicana Susan Collins ha ammesso la sconfitta contro Troy Jackson.

Il vento è lo stesso nelle elezioni dei governatori.

I democratici hanno ottenuto la maggioranza dei governatorati, strappando ai repubblicani Iowa, Ohio, Georgia e Texas e difendendo Maine e Wisconsin. Hanno confermato anche Michigan, Arizona e Pennsylvania. Il risultato più clamoroso arriva dal Texas, dove Trump aveva vinto due anni fa di quasi 14 punti e dove Gina Hinojosa ha battuto Greg Abbott. In Georgia Keisha Lance Bottoms è la prima donna nera eletta governatrice nella storia del Paese.

Nelle prossime ore i commenti si moltiplicheranno, e non sarà facile districarsi tra analisi più o meno competenti. Conviene allora affidarci alle parole di Barack Obama, che in questa campagna si è speso moltissimo e che ha commentato subito così questo voto: “Questa sera, il popolo americano ha inviato un messaggio chiaro: desidera una politica che unisca le persone anziché dividerle, e leader capaci di offrire soluzioni concrete alle sfide che deve affrontare. Questi risultati sono stati possibili solo grazie a candidati eccezionali che si sono fatti avanti in ogni regione del Paese, incluse aree un tempo considerate difficili da conquistare. Pur provenendo da contesti diversi e rappresentando una varietà di prospettive politiche, erano uniti da valori condivisi, dalla fede nel servizio pubblico e dall’impegno a mettere al primo posto i cittadini dei propri distretti e stati. Dobbiamo inoltre un profondo ringraziamento alle migliaia di funzionari elettorali e volontari di entrambi gli schieramenti, che hanno contribuito a garantire lo svolgimento ordinato delle elezioni, assolvendo a una delle funzioni più essenziali della nostra democrazia. Sebbene a questa amministrazione restino ancora due anni di mandato, il nostro compito ora è rimboccarci le maniche, attuare cambiamenti laddove ne abbiamo il potere, prevenire ulteriori danni e gettare le basi per il futuro”.

Con questa nuova alba si apre di fatto la corsa alle presidenziali del 2028, con diversi possibili candidati democratici che escono da questa notte più fiduciosi. Sarà interessante osservare i riposizionamenti di chi, come sempre, cerca di salire sull’onda più favorevole.

L’onda blu democratica di queste ore appare forte e variegata: dentro ci stanno sia le posizioni più progressiste sia quelle più riformiste, e proprio questa compattezza nella diversità è la forza del nuovo Partito Democratico americano, un partito aperto e plurale, in cui ognicomponente è fondamentale e che proprio per questo guarda ora al 2028 con rinnovata speranza.