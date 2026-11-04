Nel suo intervento il comandante ricorda i rischi legati all’alcol alla guida: “L’alcol altera i riflessi, riduce la capacità di valutazione, compromette la coordinazione e induce a sottovalutare i pericoli. Non occorre essere completamente ubriachi per diventare un pericolo al volante. Basta aver bevuto abbastanza da compromettere anche solo in parte le proprie capacità di guida”.

Il comandante, poi, aggiunge che “la questione è comprendere che i controlli non sono l’ostacolo al divertimento, ma uno strumento di tutela della vita. La Polizia Locale, insieme alle altre Forze di Polizia, svolge attività di prevenzione e controllo anche nelle ore serali e notturne. Nessuno deve pensare che esistano fasce orarie nelle quali sia possibile mettersi alla guida senza responsabilità o senza conseguenze”.

Il comandante si rivolge quindi direttamente ai ragazzi, invitandoli a organizzarsi prima di uscire: “Ai giovani voglio rivolgere un messaggio chiaro: divertitevi, vivete le vostre serate, state insieme, ma non mettete a rischio la vostra vita e quella degli altri. Se bevete, non guidate. Organizzatevi prima, scegliete un conducente sobrio, utilizzate un taxi o fatevi accompagnare”.

Infine, un appello diretto anche agli adulti “e soprattutto a chi utilizza i social per raggiungere migliaia di persone, rivolgo un invito alla responsabilità: la popolarità non può giustificare la diffusione di messaggi che banalizzano comportamenti potenzialmente mortali. Una pattuglia può fermarti per qualche minuto. Un incidente può fermarti per sempre”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Gianfranco Gafforelli, che ha espresso il sostegno dell’amministrazione al lavoro della Polizia locale: “La sicurezza dei nostri cittadini, e in particolare dei più giovani, non può essere oggetto di leggerezza o di messaggi superficiali. Trovo estremamente preoccupante che si possa arrivare a suggerire, anche indirettamente, che bere e guidare sia una questione legata alla possibilità di incontrare o meno una pattuglia. La vita delle persone vale infinitamente più di una visualizzazione sui social o di qualche risata”.

Il primo cittadino ha infine ribadito l’impegno sul fronte della prevenzione: “Come Amministrazione comunale sosteniamo pienamente il lavoro della Polizia Locale e tutte le attività di prevenzione e controllo finalizzate a garantire la sicurezza sulle nostre strade. Ai giovani voglio dire di divertirsi, ma di farlo con intelligenza e responsabilità. Alle famiglie voglio assicurare che il tema della sicurezza stradale continuerà a essere una nostra priorità. Non dobbiamo aspettare – conclude – che accada una tragedia per comprendere quanto sia importante prevenire”.