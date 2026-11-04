Sedrina, sequestrati 84 grammi di cocaina: arrestato un 26enne

L’intervento dei carabinieri di Zogno in via Ponte Botta porta al sequestro di droga, hashish e contanti. Dopo la convalida dell’arresto, disposto il divieto di dimora in provincia di Bergamo

Un controllo del territorio si è concluso con l’arresto di un uomo di 26 anni e con il sequestro di oltre un etto di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nel tardo pomeriggio di martedì 3 novembre dai carabinieri della Stazione di Zogno a Sedrina, in via Ponte Botta.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovane, cittadino straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe attirato l’attenzione dei carabinieri per il suo atteggiamento. Dopo l’identificazione è scattata la perquisizione personale.

I controlli hanno portato al ritrovamento di 84 grammi di cocaina, custoditi in una busta di cellophane e in parte già suddivisi in dosi, oltre a 33 grammi di hashish. I militari hanno inoltre sequestrato 245 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori compatibile con una possibile attività di spaccio.

Il 26enne è stato quindi arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.